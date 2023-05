¿Ya sientes el calor? Sigue las recomendaciones de Cruz Roja para altas temperaturas

Mazatlán, Sin.- Ante las altas temperaturas que se han presentado durante los últimos días en Mazatlán, la delegación de Cruz Roja emitió algunas recomendaciones a la población para prevenir cualquier tipo de incidente, como quemaduras, golpes de calor o deshidratación.

"Algo que recomiendo a la población de Mazatlán es no salir de casa si no es necesario, aunque sé que no siempre van a estar encerrados en sus casas, pero hay que evitar salir sin necesidad, también utilizar bloqueador, es primordial para esta época de calor, especialmente los adultos mayores y los niños menores de 5 años, quienes suelen ser los más afectados, así como los turistas que vienen de fuera", dijo la coordinadora médica de Cruz Roja en Mazatlán, Jacqueline Valerio Ramos.

Puedes leer:Ponte bloqueador, este es el pronóstico del clima en Sinaloa hoy 22 de mayo

Añadió que otra de las recomendaciones que se dan es mantenerse hidratados a todas horas, ya sea con agua o con algún suero.

"Mantenerse hidratados es primordial, pero no con bebidas alcohólicas, ni refrescos, porque como son bebidas muchos creen que con eso se pueden hidratar, pero no es así, hay que tomar mucha agua, y si se puede un suero, para mantenernos bien, así se evitan también los golpes de calor y cualquier deshidratación", explicó.

Valerio Ramos comentó que las personas que comúnmente sufren de estos padecimientos son los adultos mayores y los niños.

Altas temperaturas en Mazatlán. Foto. Fausto McConegly |El Sol de Mazatlán

"Se tiene que estar al pendiente de ellos y mucho la verdad, los niños de 5 años o menos no saben expresarse o decir a tiempo si les duele la cabeza o si presentan algún síntoma de un golpe de calor o deshidratación, ellos avisan, ya que es tarde, igualmente los adultos mayores, hay que estar muy al pendiente de ellos", aseguró.

El fin de semana el municipio de Mazatlán registró temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de hasta 35, con una humedad del 68 por ciento y una sensación térmica de hasta 35 grados centígrados.

Es a finales de mayo cuando las temperaturas comienzan a incrementarse en el puerto, sobre todo al aire libre, y permanecen así hasta el mes de septiembre, por lo que la recomendación es cuidarse.

Cruz Roja Mazatlán da sus recomendaciones para combatir las altas temperaturas. Foto. Fausto McConegly |El Sol de Mazatlán

Los casos

Durante el mes de abril Cruz Roja Mazatlán registró nueve casos de deshidratación, dos de golpes de calor y tres de quemaduras solares, todos en turistas que visitaban el puerto.