Vía Familia está metiendo terror y desinformando sobre libros de texto: Sepyc

Culiacán, Sin.- Luego de obtener diversos amparos para evitar el uso y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel básico, la asociación Vía Familia está desinformando a la sociedad y está metiendo terror a la comunidad escolar, declaró la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

A través de diversas declaraciones y posicionamientos Vía Familia asegura que se les otorgó un amparo para evitar el uso y distribución de los nuevos libros de textos, advirtiendo que los docentes que hagan uso de este material serán sancionados, lo cual es falso, señaló la titular de la Sepyc.

“Creo que es pertinente que no se genere terror con esa malformación porque puede propiciar una inseguridad en nuestros docentes, porque además advierten que pueden ser sancionados con una serie de cuestiones, lo dice Vía Familia para generar terror”, expresó Domínguez Nava.

“Pueden generar terror, una confusión tanto padres de familia como los docentes, porque están diciendo que nos mandataron a retirar los libros, lo cual es falso, no hay ninguna resolución”.

La funcionaria estatal explicó que los amparos solo tienen efecto sobre quien los presenta, por lo que no hay manera de que los amparos presentados por Vía Familia indiquen que se retiren los libros que ya fueron entregados, o que ningún estudiante pueda hacer uso de ellos, esto hasta que no haya una resolución del juez.

“Los amparos son muy precisos, dicen no a la distribución de libros, y si ya se distribuyeron que no se obligue a usarlo a los quejosos, no es de aplicación general”.

“Los amparos tienen que ser individuales, no pueden ser de aplicación general, y en este sentido Vía Familia procedió con un amparo pero no es de aplicación general y tampoco hay una resolución para que se retiren”, concluyó.