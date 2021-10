Vengo a sumar y a aportar para Mazatlán: Ricardo Velarde

Mazatlán, Sin.- “Vengo a sumar y aportar, porque nos mueve la misma visión, que a Mazatlán le siga yendo bien”, aseguró el empresario restaurante Ricardo Velarde Cárdenas, luego de asumir la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur), en sustitución de Luis Terán Tirado.

Indicó que como mazatlecos no pueden ser simplemente actores, por lo que se tienen que sumar, por lo que llamó a todos los empresarios y mazatlecos a sumarse a este nuevo gobierno con una visión de seguir enalteciendo a Mazatlán, no solo en los destinos que se tienen, sino abrir nuevos mercados para que conozcan el puerto.

Local Iniciará el 1 de octubre entrega-recepción de la administración de Mazatlán

“Mazatlán ya no necesita a esos críticos, al contrario, necesitamos ser agentes de cambio y promotores del destino, ya lo hacíamos dentro de mi negocio, estamos en diferentes estados, donde para nosotros promover Mazatlán era un tema del día a día, ahora es con otra ‘cachucha’, con otra función, que si no fuera esta Secretaria, creo que puedo venir a aportar y es lo que más me mueve y al final de cuentas, si le va bien a Mazatlán, le va bien a todos, que es la primera visión que nos une, tenemos una visión en conjunto, que Mazatlán siga creciendo, que siga promoviendo y sobre todo seguirle subiendo el nivel al destino”, destacó el nuevo funcionario municipal.

Adelantó que pronto dará a conocer el proyecto de los primeros 100 días de esta Secretaría, pero por el momento, adelantó que en este año se vienen dos eventos más importantes para la Sedectur, que es el Tianguis Turístico y el FITUR en España.

“El Tianguis Turístico ya está en noviembre y voy a llegar a apoyar y empujar el plan que ya existía, y FITUR, es en enero, viene ya un evento en Nueva York, vamos el día 2 de noviembre y a adaptarme... ya tengo chamba”, mencionó.

Informó que acompañará al alcalde Benítez Torres a atraer inversiones, ya que es un tema que lo motivó para entrar a esta administración, ya que no se debe quedar encerrado Mazatlán con el mismo mercado que ya tiene.

Este 2 de noviembre viajarán a Nueva York para una reunión de promoción con 300 empresarios, los más importantes de esa ciudad norteamericana, porque se quiere empezar a abrir el destino.

“Una de las cosas que le solicité es el tema de recobrar el tema de mercados que hemos perdido, uno de ellos son los colleges tours, que sin duda es un tema polémico, hoy en día la mayoría de los extranjeros retirados que viven aquí, la primera vez que nos visitaron fue de colleges tours y regresaron con su familia, necesitamos traer el mercado extranjero, estadounidense, el canadiense y creo que es una de las tareas que me está encomendando (el alcalde) y vamos a ir por ellas”, afirmó el también empresario restaurantero.

Velarde Cárdenas acudió al edificio de Sedectur para presentarse con los empleados, y confirmó que Luis Terán Tirado se queda en el equipo.

Descartó cambios de inmediato, pero sí que va a haber un dinamismo y un empuje donde se quiere hacer que las cosas sucedan y dar resultados con números, porque lo que no se mide, no se puede mejorar.





Leer más aquí:

Local Autoridades garantizan panteones limpios para Día de Muertos

Local Urge rescatar mercados turísticos perdidos en Mazatlán