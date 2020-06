Vendedores de playa exigen apoyo de las autoridades

Mazatlán, Sin.- La emergencia sanitaria del Covid-19 ha afectado a todos los sectores económicos de Mazatlán y los vendedores de playa no son la excepción, ya que la falta de trabajo desde hace más de 60 días los mantiene en una fuerte crisis económica.

Finanzas Turismo deportivo, la apuesta de Mazatlán

El secretario del Sindicato de Vendedores de Zona Federal agremiado a la CTM, José Luis Ríos Rubio, reiteró que viven un momento crítico económicamente tras la falta ingresos y de trabajo debido al cierre de playas en el puerto.

Manifestó que los cerca de 600 vendedores de seis agrupaciones no tienen para comer tras la falta de trabajo, y el nulo apoyo de parte de las autoridades que no los toman en cuenta, no los voltean a ver, ni los escuchan.









Ya la gente está desesperada, están a punto de salir a manifestarse, tuvimos una reunión las seis agrupaciones y estamos viendo eso, si se pone más tiempo, la gente está desesperada y se podrá manifestar hacia el gobierno para la reapertura de playaa José Luis Ríos Rubio









Rios Rubio comentó que hasta la fecha no han recibido un apoyo por parte de ninguna dependencia y el momento ahorita para todos los agremiados es complicado.

Te puede interesar: Concientizan sobre contaminación de esteros, lagunas y playas

Añadió que se están tardando mucho para la reactivación turística y los vendedores ya no saben qué hacer, cuando los expendios los abrieron primero, siendo que estos no son tan necesarios.

DATOS

600 vendedores de playa hay en Mazatlán.

6 agrupaciones.





























Lee más aquí:

Local Playas alejadas, las más visitadas en cuarentena

Local Planean reactivación a partir del 7 y 15 de junio

Local Presentan playas oleaje alto