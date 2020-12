Vacunarán también a quienes ya tuvieron Covid-19

Mazatlán, Sin.- La vacuna contra el SARS-CoV-2 no se recomienda a mujeres embarazadas ni a personas con alergias severas o que padecen asma ni se aplica a menores de 16 años, pero sí a quienes ya lo tuvieron, pues se desconoce si lograron una buena inmunidad en su proceso, aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

En cuanto a efectos adversos que pudieran presentarse tras la vacunación, señaló que la vacuna Pfizer que es la que se aplicará en México es muy segura y tiene un rango de efectividad de alrededor del 90 al 95%.

Dijo que el porcentaje de las personas inyectadas en las pruebas de estas vacunas de ARN mensajero que presentan efectos adversos es mínimo, ya que oscila entre el 0.2 y 0.3%.

“Hasta ahorita es una vacuna muy segura que se tiene que aplicar, la desventaja es que se ocupa una red fría porque la vacuna tiene que estar a una temperatura de 60 grados centígrados menos cero y son dos vacunas, una ahorita y otra en 21 días”, expresó.

Entre las reacciones adversas más comunes que se presentan en las personas vacunadas están el dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, fatiga o cansancio y dolor de cabeza; en todo el universo de pacientes, se tiene conocimiento de que solo ha habido 4 casos de parálisis facial y 2 muertos.

Velasco Serrano refirió que el rango de efectividad del 90 al 95% de este tipo de vacunas es muy alto, pues para que una vacuna sea considerada efectiva se pide un rango arriba del 50% de efectividad, y esta la supera en mucho.

La recomendación, insistió, es que no se vacune a mujeres embarazadas, personas con alergias severas, asmáticos y menores de 16 años de edad.

“También se tienen que vacunar quienes ya lo tuvieron, porque no sabemos si hizo una muy buena inmunidad, no se recomienda a pacientes que tienen alergias severas, los asmáticos, quienes tienen alergias a cacahuates, mariscos, a medicamentos, ahí se recomienda que no se la pongan porque pueden tener efectos adversos”, apuntó.

Y añadió que una vez que inicie la aplicación de la vacuna, la sociedad no debe relajarse para nada, sino que debe seguir con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y lavarse las manos constantemente o aplicar gel antibacterial, ya que para cubrir el 70% de la población, que es el nivel para una inmunidad poblacional, tendrán que pasar entre 1 y 2 años.













