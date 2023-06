Urge a Segalmex, pagar 20 mil toneladas acopiadas de maíz: AARC

Culiacán, Sin.- Ante el acopio y adquisición de 20 mil toneladas de maíz blanco con 270 productores de hasta 15 hectáreas dentro del esquema de precio de garantía, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), hizo un llamado urgente a las autoridades de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), para que finalicen el pago de estas toneladas.

El dirigente de la AARC, Enrique Riveros Echavarría, destacó que existe un compromiso verbal con las autoridades del organismo descentralizado de la SADER, para acopiar este volumen, el cual cumple con todos los requisitos establecidos en la estrategia de adquisición del grano blanco.

“Nosotros ya cumplimos con lo que verbalmente acordamos con SEGALMEX. ¿Por qué te digo verbalmente? porque hasta ahorita no hay reglas; porque hasta ahorita no hay un programa definitorio y no hay ni un contrato”, señaló.

Agregó que como productores no han firmado nada, de palabra dijeron que eran 20 mil toneladas y las 20 mil ya fueron recibidas.

“Lo que esperamos nosotros, que ya cumplimos con ese compromiso, de tener esas 20 mil, ahora necesitamos que vengan, las paguen y que las desplacen, porque necesitamos seguir recibiendo más”.

Riveros Echavarría, resaltó que se sigue apostando a que este programa de precios de garantía funcione de la mejor manera para beneficiar al mayor número posible de productores de maíz blanco.

El dirigente agrícola, indicó que decidió acopiar estos volúmenes para SEGALMEX, a pesar de que sólo fue una solicitud verbal por parte de los funcionarios federales, con el objetivo de apoyar a los productores agrícolas.

Llamado

Ante tal situación, la AARC hace un llamado a las autoridades de SEGALMEX a cumplir con su compromiso y realizar el pago correspondiente por las 20 mil toneladas de maíz blanco acopiadas, además de también solicitar agilizar el proceso de desplazamiento de dichas toneladas para permitir la recepción continua de más producto.

Finalmente, Enrique Riveros recalcó que se mantendrán vigilantes y trabajará en conjunto con los organismos de productores hermanos, para garantizar que se cumplan las promesas hechas a los productores agrícolas y que el programa de precios de garantía sea efectivo a los beneficiarios que califiquen a dicho esquema para alcanzar los 6 mil 965 pesos la tonelada del grano blanco.