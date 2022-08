Uno más a la lista: Hackean la cuenta de Twitter de Sergio Torres

Culiacán, Sin.- En Sinaloa ya se está convirtiendo en deporte favorito jaquear teléfonos y cuentas de Whatsapp Messenger de funcionarios y políticos sinaloenses, desde el gobernador hasta dirigentes de partido como es el caso de Sergio Torres.

Este domingo, el partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa advirtió que el celular de su dirigente, el ex alcalde de Culiacán y ex candidato a la gubernatura, Sergio Torres, había sido hackeado. Por este motivo pidieron no hacer caso de llamadas o mensajes que vinieran de su número de WhatsApp.

“Buen día. Le comunico que el teléfono de Sergio Torres ha sido hackeado, favor de no atender los mensajes o llamadas que reciba”, dice en una escueta información que envía el área de comunicación de Movimiento Ciudadano.

En diciembre del 2021, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, denunció que delincuentes cibernéticos hackearon su celular y su cuenta de mensajes, por la que estuvieron solicitando a sus amigos supuestas peticiones de préstamos de ocho mil a 50 mil pesos a su nombre.

En febrero pasado, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, también denunció había sufrido el hackeo de sus líneas telefónicas móviles, por lo que alertó a todos sus contactos no hacer caso a cualquier tipo de mensaje que reciban por su cuenta de WhatsApp.

Recientemente (julio 2022) fue hackeada la cuenta de Twitter del diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Mario Arredondo, quien al no lograr recuperar su cuenta se vio obligado a crear otra cuenta.

Hay que recordar que en agosto pasado (2021), jaquearon el número del celular del gobernador quien pidió ignorar todo mensaje recibido vía Whatsapp u otra aplicación.

También en agosto del mismo año el mismo mes y año, trataron de jaquear y extorsionar a diputados de Morena, entre ellos, a Marco Antonio Zazueta, Cecilia Covarrubias y al diputado Florentino Vizcarra a quien si lo timaron, pidiéndole prestado, aunque nunca dijo con cuánto.

Igual los diputados federales, también de Morena Yadira Marcos y Casimiro Zamora, sufrieron hackeos quienes se vieron obligados a pedir a sus contactos vía twiter.