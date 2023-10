Uneprevif atendió 64 casos la semana pasada, la mayoría por violencia familiar

Culiacán, Sin. -Un total de 64 atenciones brindó la Unidad Especializada en la Violencia Familiar y de Género la semana pasada, informo Francisco Brion González, titular de la unidad.

De estas 64 atenciones, agregó, no todas fueron por violencia familiar, pero sí la mayoría, también hubo casos de situaciones jurídicas.

También puedes leer: Uneprevif recibe hasta 18 reportes al día por violencia intrafamilia

Mencionó que esta cifra es una baja, ya que hay semanas donde se han atendido de 85 a 90 casos.

"La violencia predomina hacia la mujer no podemos decir que los hombres no son agredidos, pero en los índices no hay comparación y las víctimas pasivas que son los menores, pocos casos de adultos mayores", mencionó.

Focos rojos

Santa Fe, Pradera Dorada, Francisco I. Madero, Urías y El Castillo, son las colonias con focos rojos.

"Hemos puesto mucho sobre la mesa invitando a otras dependencias a seguir trabajando con el victimario porque tenemos que erradicar la violencia desde raíz, a veces detener o en su caso llegar al reporte y sensibilizar, no podemos quedarnos ahí nada más, apegados a los protocolos damos seguimiento tanto a víctimas como victimarios", resaltó

¿Dónde denunciar?

En caso de presenciar o ser víctima de un caso de violencia familiar, llamar al 911 o a la línea directa Secretaría de Seguridad Pública (669) 9868126.

El grupo Uneprevif brinda acompañamiento a las víctimas a interponer denuncias, ofrece servidos de psicología, y pernocta ante casos graves.