Una vez más AMLO vino a nada y sin noticias a Sinaloa: Sergio Torres

Culiacán, Sin. -El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, afirmó que la visita de AMLO a Sinaloa es pura pose, pues no trae ni noticias ni nada bueno para el estado.

Tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este martes a Sinaloa, Sergio Torres Félix, manifestó que el gobierno federal tiene olvidado a los pescadores, agricultores y empresarios, mientras inaugura una carretera (Badiraguato-Parral) que no está terminada y apenas llevan un tramo hecho.

También puedes leer: Confirman asistencia de habitantes de todo el estado a evento de AMLO

“Qué bueno que venga, pero no trae soluciones. No trae noticias para el campo y a los agricultores no trae para la pesca para los empresarios. Viene como ya ha ido a puro dar la vuelta y a inaugurar un tramito de carretera porque todavía no está concluida”, dijo.

Torres Félix señaló que resulta increíble que las gestiones del gobierno estatal no trasciendan, pues el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el anillo periférico de Culiacán, la cual pretendía ser la obra del sexenio, se realizará hasta el sexenio de Claudia Sheinbaum.

El dirigente de Movimiento Ciudadano rechazó las justificaciones del mandatario sinaloense, quien dijo que el proyecto de obra no había entrado al presupuesto de egresos del 2024 porque no se alcanzó a hacer el anteproyecto y propuesta de obra.

“Que no juntaron los papeles y no tienen el proyecto, entonces que hace el gobierno si no tiene la capacidad para hacer un expediente para hacer una obra que, según ellos, iba a ser la obra del sexenio. Yo le quiero decir al gobernador que para conseguir recursos a alguno proyecto no se ocupan los ante proyectos, se ocupa voluntad”, expuso.