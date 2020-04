Un jardin de niños por Whatsapp a causa del Covid-19

Culiacán, Sin.- Las cíber vacaciones ya son un hecho. Esta cuarentena los estudiantes de todos los niveles visitaron el “classroom” de Google, por motivos de resguardo sanitario, mientras que otros tantos abrieron sus apps, para ver sus tareas. La maestra Dulce Zamora ya no les abre la puerta del salón a sus 20 pequeños alumnos del Jardín de Niños Profesora María Teresa Barriga Canales, ahora abre Whastapp y les da instrucciones por videos. Experimentos, tareas, cuentos y hasta una sección para resolver dudas, todo por la app.

Ha sido distinto -dice la maestra- pues no es lo mismo ver su proceso en el aula, cada niño aprende y realiza actividades a su modo y ritmo, y al ser a distancia, no debe ser pretexto para desatender a cada uno de los niños y dejarles tareas y actividades a realizar, de acuerdo con los aprendizajes y metodologías que comprende su etapa preescolar.

Estoy consiente en que no debo saturar a los niños, pues luego no querrán hacer las actividades y además, se pueden frustrar. Ahorita les dejo dos actividades por día y una de ellas es ayudar en el hogar

María Teresa Barriga Canales

DINÁMICA

La dinámica es la siguiente: A las 9:00 horas, la maestra Zamora, les envía a los pequeños un video con alguna canción, baile o cuento; tal y como lo haría en el aula. Más tarde, como hoy, la docente se pone frente a su teléfono para grabar un experimento paso a paso para los pequeños.

Esto se dio así luego de que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunciara las medidas que se tomarían por el coronavirus presente en México, en el mes de marzo.

Es aburrido de repente el no estar físicamente con ellos y, sobre todo, no es la misma que te manden una foto del niño haciendo las actividades que indicaste, ya que no se está viendo el proceso y por ende la evaluación no puede ser tan precisa.

Recientemente, Dulce les envió un video a sus alumnos para evaluar la comprensión. Ya leído el cuento, manda un video haciéndole las preguntas que haría en el aula, solo que ahora, los niños le enviarán la respuesta por otro video.

No todos los niños envían sus evidencias. De mis alumnos un 50 por ciento sí envía las fotos o videos que se les pide para constatar que están trabajando. A veces me envían estos videos ya noche, pues los padres de los niños aún trabajan

La Nueva Escuela Mexicana

La Secretaría de Educación Pública y Cultura, en septiembre del 2019, puso en marcha la Nueva Escuela Mexicana, una de sus conclusiones más importantes es el reconocimiento de los docentes como agentes de transformación social.

De la misma manera, reconoce algunas de las dificultades administrativas a las que deben enfrentarse los maestros en el desempeño de su trabajo y propone diversas soluciones de orden administrativo y laboral.

En cuanto a los alumnos, el Acuerdo les otorga el interés prioritario de la educación impartida por el Estado. En este sentido, indica que los principios básicos de la educación pública son la integridad, la equidad y la excelencia.

La maestra Dulce, señala que, esta “Nueva escuela”, sugiere programas con actividades propuestas con personas que no están en las aulas y que desconocen el panorama y contexto real de la educación en México.

Los niños de aquí no te van a aprender como los de otra parte. La Nueva Escuela Mexicana sugiere un enfoque más humanista y con un programa que se ajuste a los intereses del niño, mis niños por ejemplo, son de aprender con música y actividades artísticas. La nueva escuela, se contradice al pedir aprendizaje matemático y del lenguaje con formas cuadradas. Quieren seguir educando empleados. Simplemente, las tareas virtuales que dejan, hay alumnos que no tienen acceso si quiera a un celular y menos a internet. Dos de los míos, sus mamás no cuentan con un teléfono de WhatsApp, por lo que no puedo recibir sus tareas.

La maestra trabaja en las inteligencias múltiples, a través de las actividades artísticas y recreativas que propone en sus planeaciones.

VOCACIÓN

La docente disfruta de mandar a sus alumnos vídeos de las actividades que normalmente se harían en clase, con la finalidad de que los niños no sientan una des-conexión con la escuela y disfruten de hacer sus tareas. “Podrían pensar que hago el ridículo mandándoles videos bailando, cantando y contándoles cuentos; como si estuviéramos en clase, pero son niños y lo hago para que aprendan de acuerdo a su etapa”, expresa Dulce.





AULAS VIRTUALES

De continuar con la suspensión de clases, en mayo las aulas se volverían completamente virtuales.





EDUCACIÓN

La cuarentena por contagios de Covid-19 no ha sido impedimento para que muchos docentes sigan con su labor.









Simplemente, las tareas virtuales que dejan, hay alumnos que no tienen acceso si quiera a un celular y menos a internet.

