Tuvimos saldo blanco en Carnaval: Alcalde Benítez

Mazatlán. Sin-. A los que le apostaron al fracaso de la fiesta del Carnaval, esta vez no se les cumplió, afortunadamente, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al destacar que se tuvo un saldo blanco en la máxima fiesta de los mazatlecos.

Agradeció el esfuerzo a su equipo de trabajo que llevaron a cabo el esfuerzo para que esta fiesta fuera un éxito, aunque reconoció al equipo de Aseo Urbano quien dejó completamente limpia la ciudad, ya que dijo que Mazatlán amaneció como si no hubiera habido fiesta. Local Extranjeros sin problemas para ser vacunados

Al encabezar la conferencia de prensa para dar a conocer el balance de la fiesta del Carnaval, que finalizó la madrugada del miércoles, destacó que el reto que tenían era no solo sacar adelante un carnaval con estándares internacionales y convertirlo en un gran evento como fue, majestuoso.

“A los que le apostaron al fracaso de la fiesta, esta vez no se les cumplió, afortunadamente, el presidente de México dijo hoy en su visita, refiriéndose al tema de Carnaval, que había sido muy acertado que se hiciera la fiesta, contrario a lo que algunos piensan y que no tienen por qué elevarse mucho las cifras de infectados, porque el país ha invertido muchísimo dinero, mucho esfuerzo humano en vacunar a la mayoría de los mexicanos, así es que lo dejó claro, la pandemia es real, hay que cuidarse, cada persona debe tener los cuidados, no corresponde a la ciudad las responsabilidades, pero ya no es un tema que afecte al trabajo de la comunidad”.

Benítez Torres resaltó que con la visita de más de 200 periodistas del país y del extranjero, se convierte en la promoción más grande de Mazatlán, por lo que reiteró que quienes les apostaron al fracaso del Carnaval, perdieron, gracias a Dios.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum informó que se tuvo saldo blanco en cada uno de los eventos del carnaval y una asistencia estimada de cerca de 864 mil personas en todos los eventos y sedes, y los dos majestuosos desfiles de carros alegóricos.

El secretario de Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, comentó que las personas se comportaron bien, al tener una cifra muy baja de detenidos, al reportar finalmente 285 detenidos por diversos delitos y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

La oficial mayor, Nayla Velarde Narváez resaltó que en comercios tuvieron 60 multas, en espectáculos (Astros, Bares y Centros Nocturnos) 7 multas; se renovaron 245 permisos temporales para vendedores ambulantes, 486 permisos para los músicos, a quien destacó que se comportaron bien durante en Carnaval, respetando los horario, además de que se retiraron 589 sillas en ambos desfiles.