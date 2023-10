Turistas en Mazatlán desconocen el significado de los banderines en las playas; aquí te explicamos

Mazatlán, Sin. -A medida que la temporada turística en Mazatlán se encuentra en su apogeo, un problema persistente ha salido a la luz, muchos turistas desconocen por completo el significado de los colores de los banderines que se colocan en las playas locales.

Esta falta de conocimiento plantea preocupaciones sobre la seguridad de aquellos que disfrutan de las costas de Mazatlán.

Varios turistas han admitido no saber qué representan los colores de los banderines que ondean en las playas de Mazatlán.

"No sé que signifiquen muchas de estas banderas, yo solo veo que hay varias de ellas en las playas, pero hasta ahí, a lo mucho sé que si esta en rojo no me debo de meter, pero eso me lo dijeron hace dos días que me metí", expresó Antonio Barrera, turista originario de Chihuahua.

La mayoría de ellos se concentran en la diversión y el disfrute de las aguas del Pacífico, sin prestar atención a las señales que deberían guiar su comportamiento en la playa.

"Yo vine a Mazatlán a divertirme, no a andar pensando que significa cada color, no le presto mucha atención a esas banderas de ahí, si la policía llega y me saca, pues ya sabré yo, pero tampoco es como que me vaya a meter si veo que el mar está en las condiciones de hoy, lógicamente no voy a ser tan imprudente como para meterme al agua así", dijo Fernanda Baltazar, turista oriunda de Ciudad de México.

Además, la mayoría de los visitantes no se toma el tiempo para informarse sobre las condiciones actuales de la playa en la que están realizando sus actividades.

Esto incluye aspectos como la presencia de corrientes peligrosas o la presencia de vida marina potencialmente peligrosa.

Significado de los colores de los banderines en las playas de Mazatlán:

- Verde: Indica que la playa está abierta y es segura para nadar y realizar actividades acuáticas. Señala condiciones tranquilas del mar.

- Amarillo: Significa precaución. Puede haber corrientes de resaca o condiciones de oleaje moderadas. Se aconseja a los nadadores tener cuidado y mantenerse cerca de la costa.

- *Rojo:*Advierte sobre peligro. Las playas con banderas rojas tienen condiciones de marea peligrosas. Se desaconseja nadar en estas áreas.

- Negro: Se usa en playas cerradas. La entrada al agua está prohibida debido a condiciones extremadamente peligrosas.

-Blanco: Advierte sobre la presencia de quemadores, por lo que se debe tener precaución y no meterse a nadar en la zona donde esté colocado

La falta de conocimiento sobre estos colores puede poner en riesgo la seguridad de los turistas y los locales por igual.

Se insta a los visitantes a familiarizarse con estos códigos y a consultar con los guardavidas locales antes de ingresar al agua.

La seguridad en las playas de Mazatlán es una prioridad, y el conocimiento de los banderines es esencial para garantizar un disfrute seguro de las costas del Pacífico.