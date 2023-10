Continúan restringidas actividades acuáticas y de navegación por efectos de "Norma"

Mazatlán, Sin. -Debido a los efectos del huracán "Norma" en las costas mazatlecas, las actividades acuáticas, deportivas, recreativas y de navegación se mantienen restringidas en el puerto, informó el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz, durante la sesión extraordinaria del Comité Local de Atención a Emergencias.

Agregó que el oleaje sigue elevado y seguramente estas restricciones continuarán las siguientes 24 a 48 horas.

"Es importante el llamado a la población en general, que no porque no tengamos lluvias en este momento, no porque no tengamos fuertes vientos en este momento, no implica que no estemos en riesgo susceptible o vulnerable, les invitamos a todos a que tomen las precauciones correspondientes dentro de su casa", exhortó.

Recomendaciones

El funcionario llamó a todas las empresas y centros de trabajo a tomar consideraciones y ser prudentes, así como al sector hotelero con frente de playa a recoger camastros y mobiliario en las zonas de albercas.

El comité local podría sesionar nuebame según lo que indique el siguiente reporte Meteorológico emitido a las seis de la tarde. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Es importante que evitemos sacar basura por lo menos el día de hoy y el día de mañana a la vía pública, además de eso, pues reforzar lo que son las rutas de recolección de la misma", agregó.

Habilitarán refugios temporales

Como parte del Plan de operaciones de primera reacción ante fenómenos hidrometeorológicos, se estarán habilitando tres refugios temporales, uno en una zona urbana y dos en la zona rural.

Zona urbana: Instituto Cultural de Occidente, con capacidad para 840 personas; zona rural norte en la Prepa UAS en El Quelite, con capacidad para 80 personas; zona rural sur Cobaes 39, en Villa Unión, con capacidad para 180 personas.

Detalló que ya se están formando los grupos de reacción integrados por diferentes corporaciones y organismos, este estado de fuerza estará plenamente organizado en las próximas tres a cuatro horas a fin de empezar recorridos informativos y preventivos en zonas vulnerables.

"Dentro de lo que es el casco urbano, aquí en el municipio de Mazatlán hay 80 colonias susceptibles o vulnerables, así como 25 cruceros que ya están plenamente identificados. Es importante que el automovilista o el usuario del transporte público las próximas 48 horas solamente se movilice en caso de que se requiera, en caso de que sea realmente muy importante, que tengamos que llevar a un enfermo a algún hospital, que tengamos que ir por un medicamento, que tengamos que ir a comprar súper en forma inmediata o sobre todo que tengamos a una emergencia dentro de la familia, evitemos transitar si no es necesario".

Hogar del Pescador, El Toreo, Salvador Allende, Francisco Velarde, Ampliación 20 de Noviembre, Pino Suárez, Urías, Quinta Chapalita, Foresta y lo que es la franja turística, son las zonas donde habrá principal vigilancia y atención.

Acciones realizadas

Supervisión de limpieza de canales en la zona urbana, recorridos en zonas vulnerables, avituallamiento de refugios temporales, implementación de puestos de mando y coordinación.

Acciones inmediatas

Cierre del puerto a embarcaciones, restricción actividades deportivas en zonas de riesgo como El Faro, restricción de actividades acuáticas, perifoneo en zonas vulnerables, coordinación interinstitucional, habilitación de grupo de reacción para dar apoyo a la población civil y a los municipios vecinos en caso de que así se requiera.