Turistas disfrutan Mazatlán entre vialidades y espacios saturados

Mazatlán, Sin.- Los miles de visitantes que han llegado a Mazatlán en la presente temporada vacacional de verano han provocado la saturación de espacios turísticos y de vialidades.

Y es que no sólo están los turistas que se encuentran en los poco más de 12 mil hoteles con los que cuenta la ciudad, sino también los que llegan a las 6 mil 500 opciones de renta vacacional formal que se tienen en el puerto, más las informales. En total, se tienen más de 20 mil 500 unidades en inventario para alojamiento.

Puedes leer: Hechos violentos en Mazatlán no afectarán buenos resultados del verano

Esto ha provocado largas filas para entrar a lugares como el Acuario Mar de Cortés, a restaurantes, antros, para subir al Faro o para cruzar a la Isla de la Piedra en el Embarcadero. Todo esto provoca que sus vacaciones se conviertan en un caos.

"Es muy incómodo andar por algunos lugares de Mazatlán en transporte, además de que hace muchísima calor como para andar caminando, todos los carros que hay por aquí en la parte de los hoteles, hay ciertas horas en las que se pone muy feo, porque si vas en los camiones, pulmonías o en lo que vayas, no avanzas y duras muchos tiempo estancado en el mismo lugar", comentó Patricia Casas, turista originaria de Monterrey.

Otra manera en la que los afecta el tráfico es que cuando van arriba de algún medio de transporte no disfrutan su experiencia como debería de ser.

"No podemos disfrutar de estar arriba del camión, de la pulmonía, si a cada rato están pitando y el tráfico que se forma no permite que avancemos. Cuando nos vamos en pulmonía le terminamos diciendo al chofer que mejor corte camino para no tardar tanto y enfadarnos. No es posible que del Malecón a la playa Cerritos nos tardemos más de una hora por todo el tráfico. Me vine a descansar del tráfico de la Ciudad de México y salió igual", dijo Lorena Torres, turista oriunda de la Ciudad de México.

Calles llenas

Las vialidades más transitadas en este periodo vacacional de verano son las avenidas Del Mar, Camarón Sábalo, Rafael Buelna, Marina, Carlos Canseco, Ejército Mexicano y Carretera Internacional.

Los fines de semana es cuando el problema se vuelve mayúsculo, ya que de viernes a domingo es cuando más visitantes se encuentran en el puerto.