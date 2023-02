Turistas disfrutan de Mazatlán el lunes de Carnaval

Mazatlán, Sin.- Los turistas que llegaron a Mazatlán para disfrutar del Carnaval 2023 han aprovechado su estadía en el puerto para visitar los diferentes sitios turísticos de la ciudad, así como de la zona comercial del Centro.

Este lunes de Carnaval, muchos de ellos aprovecharon el día soleado para visitar el mercado Pino Suárez y comprar algunos souvenirs.

"Yo en lo personal he disfrutado mucho de mi estadía en Mazatlán, en especial por las fechas en las que vine a visitar este puerto, vine a comprar unos regalitos para llevar a mi tierra, porque ya mañana me voy, y no quiero andar a prisas mañana, mejor lo hago ahorita y disfruto de la fiesta en la noche bien, sin estrés, solo diversión", dijo Enedina Tostado, turista oriunda de Guadalajara.

Mientras que unos se acercaban a comprar recuerdos para llevar a sus familiares, otros más se quedaban en el área gastronómica del mercado, donde probaban la gastronomía mazatleca.

Los visitantes se mostraron interesados por la gastronomía del puerto. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Pues aquí probando la comida de aquí y el sabor se siente diferente al de nuestra ciudad, allá están remojados en grasas todas las comidas, en cambio, aquí están más sazonadas, te saben ricas igualmente y sin tanta grasa, me encantó la comida de aquí, son guisos que uno prueba, y se queda encantado, me di cuenta de que en Mazatlán no todo son los mariscos”, señaló Raúl Rivera Fuentes, turista originario de la Ciudad de México.

Van a la iglesia

En la Catedral de Mazatlán también se encontraba una gran cantidad de visitantes que disfrutaban de pasar y tomarse fotos en la parroquia.

"Un señor que trabaja en las pulmonías nos recomendó venir aquí y comprar unas nieves, nos dijo que eso relajaba y no se equivocó, después de tanto baile y fiesta es obvio que uno quiere descansar, así que aquí estamos, está muy bonita esta iglesia, se ve muy cultural aparte de grande", comentó Jessica González, turista que visita Mazatlán desde Tecate, Sonora.