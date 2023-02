Miles de mazatlecos disfrutan del primer desfile del Carnaval

Mazatlán, Sin.- Miles de personas disfrutan este domingo del primer desfile del Carnaval de Mazatlan 2023.

El paseo costero se llenó de la algarabía de la máxima fiesta del puerto desde temprana hora para que en punto de las 5 de la tarde iniciará el evento más esperado de la celebración.

Los fuegos artificiales, la banda, y los carros alegóricos hicieron enardecer a los porteños durante las diferentes paradas que hicieron las comparsas en su trayecto.

"Hasta el momento este es nuestro carnaval favorito, hemos ido al de Campeche y Veracruz, pero aquí es una atmósfera diferente a aquellos dos, aquí la gente te trata como si fueras su amigo de años, no solamente un turista más, es muy bonita toda la atmósfera que se vive, sin duda no nos equivocamos cuando dijimos que vendríamos por su algarabía y su esplendor, es nuestro carnaval favorito", dijo Gerónimo Lizama, turista oriundo de Chihuahua.

Los fuegos artificiales mientras oscurecía fueron otros de los atractivos que se robaron el corazón de las familias presentes en el magno evento, pues miles de personas aprovechaban para tomar las fotos y los videos para sus redes sociales.

Miles de personas pudieron disfrutar de los carros alegóricos. Foto: Carlos Hernández | El Sol de Mazatlán

"Tenemos que aprovechar, el carnaval es una vez al año, no es cosa de todos los días, hasta el momento se ha puesto bien, fotos y videos para el Facebook no pueden faltar, no hay muchas quejas la verdad, ojalá y que así siga en el que queda de la fiesta", señaló Paulina Osuna, madre de familia presente en el evento.

El más esperado

La carroza más esperada del desfile fue la de la Banda MS, que cerró el recorrido y con la que la agrupación celebra 20 años de carrera.