Turismo invernal deja ganancias en Mazatlán

Mazatlán Sin.- En un 50% se encuentran las ventas que realizan los comerciantes en zona federal, debido al turismo que actualmente arriba a Mazatlán, tras adelantarse al periodo vacacional de invierno.





El secretario general del Sindicato de Vendedores, Jorge Ríos Rubio, informó que esperan que los consumos incrementen hasta un 80%, una vez que inicien las vacaciones a partir de este viernes.

El 70% de los visitantes en el puerto son mexicanos, mientras que el resto son originarios de Estados Unidos y Canadá, que en esta época del año dejan sus hogares por las fuertes heladas que se registran en su país de origen.





Ahorita, el turismo mexicano, que es el que más llega a Mazatlán, se lleva que la camiseta, que el llavero, son cositas pequeñas por las que más se interesan, son recuerdos que llevan a sus familiares y amigos

Ríos Rubio





Reconoció que las pocas ventas que registran los comerciantes los ayuda a reactivar su economía, que no había incrementado desde el pasado periodo vacacional de Semana Santa.

No obstante, el líder de comerciantes aseveró que aunque los consumos no fueron los pronosticados, no dejaron de presentarse en el año, principalmente los fines de semana.

Ríos Rubio mencionó que la mayoría de las ventas que registran sus agremiados son realizadas en las diversas playas, que es el área turística más frecuentada por los visitantes.





Actualmente, precisó, un turista que se acerca a los vendedores que hay en las zonas de bañistas, realizan un gasto promedio de 100 a 200 pesos, que es bueno para el sustento de sus familias.

DATOS

50% en la venta de productos registran los comerciantes de zona federal.

70% de los visitantes en el puerto actualmente son mexicanos.

30% del turismo invernal proviene de Estados Unidos y Canadá.

Los comerciantes aseguran que un turista en promedio gasta entre 100 y 200 pesos en souvenirs. Foto: José Luis Rodríguez | El Sol de Mazatlán

