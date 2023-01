18 personas hospitalizadas y dos elementos fallecidos: El recuento hasta el momento tras recaptura de Ovidio Guzmán

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que desconocía que se estuviera planeando el operativo que llevaría a la captura del hijo del “Chapo” Guzmán.

“Después de hora y media de iniciar el operativo no estuve enterado de manera que el operativo se haya realizado (…) el secretario de Seguridad me dice 'no sabemos que esté ocurriendo', pero no estuvimos enterados hasta después, eso es lo que sucedió”, dijo el mandatario para una cadena de televisión.

De la misma forma, compartió que después de los enfrentamientos que han tenido lugar en diversas zonas del estado hasta el momento no hay reportes de ningún fallecido, sin embargo, hay 18 personas en hospitales, siendo la mayoría personal de las fuerzas armadas.

Rocha Moya mencionó además que es “muy probable” que entre las personas heridas haya personas que conformen los grupos de la delincuencia organizada e invitó a la ciudadanía a no salir a la calle y no bajar la guardia, pues aunque la situación de los bloqueos se encuentra prácticamente bajo control, todavía no concluye.

“Que no se relajen, que no vayan a la calle y no saquen sus carros porque hay gente armada, pueden quitarles los carros y hacer barricadas”, alertó.

Por su parte, el secretario de Salud, Cuitlahuac González Galindo, declaró para un medio de comunicación que han ingresado 4 heridos de bala a instituciones de Salud.

Dos elementos al ISSSTE en Culiacán, otro en Ahome y un civil al Hospital Los Angeles.

Bajas de seguridad

De manera oficial, autoridades confirmaron el deceso de dos elementos de las corporaciones de Seguridad, quienes participaron en uno de los enfrentamientos entre la autoridad y civiles armados, presentados después de la captura de Ovidio Guzmán, en la sindicatura de Jesús María, ubicada al norte de Culiacán.

Se desconoce en qué municipio perdieron la vida los elementos. Anteriormente, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, había informado que 7 integrantes de la Policía Estatal Preventiva habían resultado heridos.