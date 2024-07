Tras abuso policiaco, buscan desactivar al grupo táctico que participó en Lomas del Ébano

Mazatlán, Sin.- Tras las acciones de abuso policial ocurridas el martes en Lomas del Ébano, el alcalde Édgar González Zataráin adelantó que hay intenciones de desactivar el grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que participó en el hecho.

Durante su visita este miércoles a la capital sinaloense dijo que se entrevistó con Ricardo Jenny del Rincón, del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Estatal para abordar el tema.

"Andaban buscando la manera de que ese grupo se desactive prácticamente, quede sin efecto, ya no ocupamos de ese grupo, aquí no ocupamos de un grupo de reacción, ¿porque reacción ante qué?, no hay violencia del crimen organizado, no hay violencia que te indique que los ánimos están difíciles como para poder confrontar, sí debe haber un grupo de reacción, pero no así", dijo.

El Presidente Municipal agregó que ya le encargó al titular del Órgano Interno de Control para que inicie una investigación al respecto.

"Ya es hora de que demos respuestas obre este caso, si no los sancionan no van a tener miedo, y lo van a seguir haciendo, porque ven que no pasa nada", precisó.

Sin cambios

A pesar de la inconformidad, el primer edil señaló que no habrá cambios en los mandos de la SSPM, pues uno de los involucrados en esta polémica es el director operativo de la Policía Municipal, Pablo Ramírez.

Respecto a los elementos, señaló que se va a proceder conforme a una investigación, por lo que tampoco habrá despidos.

"No tiene que ver con los mandos, tiene que ver con la actuación personal, me pesa más estarle pagando el salario al policía (señalado), que en eso que se invirtió en aquellos que se fueron a capacitar (nuevos policías), estoy seguro de que traerán mejores formas de tratar a la población, porque ya son más los controles, más exigentes, más rígidos”, dijo.

Sobre la parte afectada, añadió que habrá acercamiento y acompañamiento para que haya seguimiento a las denuncias respectivas.

“Que los agredidos pongan las denuncias, hoy estuvo una persona, se le va a dar seguimiento a través de la Secretaría del Ayuntamiento, del Jurídico para la persona que desee poner las denuncias en la Fiscalía, además del Órgano Interno, nosotros los podamos apoyar”, añadió.