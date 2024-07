‘Siguen de necios con el carril preferencial’, reclaman comerciantes

Mazatlán, Sin.- Comerciantes de la Avenida Ejército Mexicano, desde Insurgentes hasta Gutiérrez Nájera, están convencidos de que el carril preferencial para el transporte público urbano será de nuevo un fracaso total.

Ellos han manifestado su oposición a la propuesta de instalar otra vez ese paso vehicular exclusivo en esta importante vía urbana.

Esta medida, destinada a mejorar la fluidez del tráfico, ha generado preocupaciones significativas entre los propietarios de los establecimientos comerciales.

Maricela, empleada en una tortillería ubicada en la avenida, señaló que revivir el carril preferencial sería perjudicial para sus ingresos.

"Siguen de necios después de lo que pasó con el disque piloto anterior, no debería implementarse nuevamente, no sé qué necedad tienen con este proyecto, que la mera verdad no le encuentro el chiste y el beneficio, aquí en Mazatlán la gente no tiene educación vial", dijo.

Camilo, quien trabaja en una mueblería, mencionó que se opone a esta medida porque el carril preferencial simplemente se convierte en un obstáculo.

"Los camioneros no respetan, se van a ir por toda la avenida, va a seguir siendo aquí, será más un obstáculo para los clientes bajarse o venir para acá, los únicos afectados somos nosotros", expresó.

Alejandra, propietaria de un puesto en la acera, teme que la medida genere confusión y afecte el flujo vehicular, especialmente durante las “horas pico” del día.

"Cuando sean las ‘horas picos’ ahí los quiero ver, a mí qué, mis clientes nomás vienen, comen y se van o piden para llevar, pero no veo la necesidad", expresó.

Karla Contreras, encargada de una joyería, mencionó que no ve necesario mover de manera drástica los espacios para circular.

"Solo van a hacer un movedero, eso no sirve, no piensan en lo que nos afecta como vecinos. Para cobrar los recibos y los impuestos son buenos, pero no para escuchar", señaló.

La Policía de Tránsito ha anunciado una patrulla exclusiva para vigilar el buen uso del carril preferencial.