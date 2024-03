Transportistas buscamos un ingreso extra no quedar bien con ningún partido: Joel Camacho

Culiacán, Sin. -Después de que se difundiera la noticia dónde supuestamente el director de Vialidad y Transporte del Estado amenazaba a transportistas sobre la renta de camiones a actividades de campañas de algunos partidos políticos, el presidente de la Federación de Autotransporte del Estado, Joel Camacho González, dijo que nunca han tenido amenazas de ningún gobierno, y cuentan con libertad de rentar unidades sin dejar de servir a la ciudadanía.

El líder transportista aseguró que no en la dirigencia que abandera no ha recibido ninguna queja o denuncia sobre este tipo de actos, pues lo único que buscan los concesionarios es un ingreso extra y no quedar bien con algún partido político.

“En lo que tengo de dirigencia del transporte, nunca ha habido impedimento de ningún gobierno. Ha habido libertad de vialidad y transporte para que nosotros de manera libre podamos hacer algún acuerdo como un ingreso extra, significa eso y no quedar bien con un partido”, señaló.

Asimismo, indicó que si algún partido político requiere de un servicio de renta para sus actividades tienen total libertad de hacer acuerdos con un debido pago, esto siendo parte de un trabajo como transportistas, pero no dejar sin servicio público a la ciudadanía.

Añadió que en acercamientos con el director de vialidad nunca se ha visto que les prohibían hacer tal cosa, por lo que expresó que esta situación que se está difundiendo es totalmente falso.

El presidente de la Federación de Autotransporte del Estado, explicó que no hay favoritismo con ningún partido político y cuentan con libertad de hacer acuerdos para trabajar, y no se prohíbe realizar movimientos, pues buscan no tener tintes políticos.