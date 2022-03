Trabajos del colector Roosevelt siguen activos dentro de la API

Mazatlán, Sin.- El colector Roosevelt está prácticamente terminado, afirmó el gerente general de la Jumapam, Osbaldo López Angulo.

Reconoció que hubo unos detalles técnicos, por la abundancia de agua, pero la obra ya está a punto de quedar.

"Ya está prácticamente listo, le faltan 40 metros dentro de API, hubo unos detalles ahí técnicos por tanta abundancia de agua, pero ya está a punto de quedar", dijo.

El funcionario municipal estimó de 5 a 6 semanas para la conclusión del proyecto, ya que tiene que estar listo para antes de la temporada de lluvias.

Por su parte, el Contraalmirante Mariel Aquileo Ancona, director general de la Administración Portuaria Integral, mencionó qué ha sido un poco difícil la culminación del colector, pues se debe tener mucho cuidado para no parar el puerto, por lo que se ha estado trabajando coordinadamente.

Foto: Cortesía Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Ha sido un poco difícil su culminación por la forma en que tenemos que tener mucho cuidado para no parar el puerto, eso es, no podemos dejar, que nos paren en puerto, tenemos que hacerlo coordinadamente, que se siga haciendo el trabajo, pero también que siga el puerto estando activo, no podemos pararlo", mencionó.

Pese a que en la parte exterior la obra sigue paralizando el flujo vehicular, y pareciera que fue abandonada, por la avenida Emilio Barragán, el contralmirante aseguró que los trabajos actualmente están activos al interior de la API.

El pasado 11 de enero se cumplieron dos años desde que se dio el banderazo de arranque para la construcción de los colectores, en ese entonces estimaba un tiempo de seis meses para concluir el proyecto.