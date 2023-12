Trabajadores y docentes de la UAdeO Culiacán se manifiestan en contra el nuevo rector

Culiacán, Sin.- El día de hoy fue nombrado Pedro Flores Leal como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Occidente, sin embargo, esta decisión tomada por la Junta de Gobierno no fue bien recibida por maestros y trabajadores de la institución, pues causó la toma de las instalaciones de la unidad regional Culiacán.

Alrededor de 30 personas adscritas a la UAdeO se dieron cita en las inmediaciones de la institución educativa a la 1:00 pm, allí bloquearon el tráfico de la Avenida de la Alegría, con esquina hacia el bulevar Lola Beltrán.

Jaime Gerardo López, maestro de la institución educativa e integrante del grupo de quejosos, reclamó el nombramiento del nuevo rector, subrayando que la decisión fue tomada en secrecía y sin la aprobación de la comunidad universitaria.

Además, señaló que el individuo designado como rector da pie a que Silvia Paz Díaz Camacho continúe teniendo injerencia en las actividades de la UAdeO.

Recordó que la junta de gobierno sesionó de manera virtual para tomar esta decisión y además expuso cuáles eran las demandas de los manifestantes.

"Al interior de la universidad vemos que están molestos por esa decisión, siempre son virtuales esas designaciones para que vean el oscurantismo, el secretismo, porque se puede ser discreto, pero no secreto, ellos lo hacen así, porque además no cualquiera puede entrar a esa liga a conectarse, por eso nosotros estamos demandando que la Junta dé la cara.

Y si esto es un ámbito académico y si el método de la ciencia nos dice que para que algo, que un paradigma se convierta en eso, necesitamos que nos convenzan o convencernos, y eso es lo que queremos ahorita: la primera demanda que la Junta dé la cara y se siente a platicar con nosotros y si nos convence. Que no va a poder, o sea, no, no partimos de esa base que queremos escucharlos primero y si nos convence nos olvidamos del movimiento".

Luego de hacer esta exposición de motivos, los manifestantes procedieron a cerrar cada una de las entradas de la universidad con cadenas y candados.

Al interior de las instalaciones, los automovilistas apresuraron a sacar sus vehículos del estacionamiento debido a la toma de la universidad.

El proceso

Hoy sesionó la junta de gobierno vía virtual por ordenamiento de la rectora Silvia Paz, ahí se tomó la decisión de entre los ocho aspirantes otorgar el nombramiento de la titularidad de la universidad para Flores Leal.