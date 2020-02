Toma ‘por sorpresa’ remodelación de la avenida Camarón Sábalo

Mazatlán, Sin. - A los comerciantes de la Zona Dorada les tomó por sorpresa el inicio de los trabajos de remodelación de la avenida Camarón Sábalo. Al llegar a sus locales y ver que un carril ya se encontraba cerrado, fue que se percataron de la obra, habían escuchado que la vialidad sería rehabilitada, pero nunca nada oficial, pues las autoridades no se acercaron con ellos para socializar el proyecto.

Alejandro Gallardo, uno de los comerciantes, dice que sí le hace falta la remodelación a la avenida, pero que está muy mal planeado, pues no les avisaron cuándo comenzarían, ni cuándo van a finalizar o cómo estará el tema de la circulación.

Que arreglen el alumbrado es lo que espera Héctor Vidales, ya que dice que en ese sector ya está muy viejo y obsoleto, pero de que le va a afectar como comerciante, le va a afectar.

Por su parte, Francisco ya ha considerado la opción de cerrar su negocio de una semana a 15 días, mientras los trabajos estén al frente de su local, sin embargo, comenta que hay familias qué mantener y que ese tipo de cosas no las ve el gobierno.

Jesús no tiene ni la más mínima idea de lo que se va a hacer, lo poco que sabe es porque se ha enterado a través de los vecinos, y considera que una ciclovía en la avenida no es la mejor opción.

DATOS

200 millones de pesos es la inversión en la remodelación.

4 meses es el tiempo estipulado que durarán los trabajos

PARA SABER

La avenida Camarón Sábalo será totalmente transformada con la reposición del concreto, banquetas, alumbrado público y la incorporación de una ciclovía, en una longitud de cuatro kilómetros, desde el antiguo hotel El Faro hasta el Valentino, donde confluye con la Avenida del Mar.

CITAS

Es un mal necesario, hay que aguantarse en lo que se hace la remodelación, sí le hace falta a la avenida, pero muy mal planeado, no avisaron, no dijeron cuándo iniciaban, si se van a cerrar los dos carriles, o si será primero uno y luego el otro, muy mala información.

Alejandro Gallardo

Está bien que haya mejoras, ojalá y arreglen el alumbrado, porque en este sector no está muy bien, respecto a que nos va afectar como comerciantes, claro que nos va a afectar, no sabemos cuánto tiempo va durar. No tuvimos ni la más mínima información, hasta el momento.

Héctor Vidales

Está medio difícil la situación, pero qué podemos hacer, son mejoras para Mazatlán, pero sí nos daña, hay que aguantar, hay familias qué mantener, pero eso no lo ve el gobierno.

Francisco

No sabemos lo que se va a hacer, si se va a mejorar sólo el pavimento o meter tubería para que no se inunde cuando llueva, nosotros escuchamos por vecinos que va a cerrar todo, pero no supimos ni cuándo iba a iniciar, menos cuándo va a terminar. Luego, si ahorita apenas caben los carros, imagínense con una ciclo vía.

Jesús





