Temporada de mango en el sur de Sinaloa inicia con malos precios

Escuinapa, Sin.- El inicio de la temporada de producción de mango en la región sur del Estado de Sinaloa, está siendo desalentador por los bajos precios que está teniendo la fruta.

Rogelio Padilla Salcido, líder del sector productivo, informó que al cortarse ya las primeras variedades de la temporada, por lo son el mango Ataulfo, Tommy y Haden, los precios han sido malos en comparación con el año 2022.

Puedes leer: Empiezan primeros cortes de mango en Mazatlán

"Estamos iniciando con una temporada mala, porque los precios no nos están ayudando ... el año pasado los Ataulfo anduvieron en los 11 pesos y lo mínimo fue en los seis y siete pesos, ahora iniciaron en seis o siete pesos y están bajando hasta los cuatro pesos".

Comentó que los precios se bajaron este año, ya que la producción se empató con otros Estados del sur del país y esto propició que el mercado esté saturado y por consecuencia el valor de la fruta está bajo.

Además, destacó que un alto porcentaje de la fruta, no está registrando la calidad requerida para la exportación, lo que propicia también que el precio de esta baje.

Rogelio Padilla Salcido asegura que los precios son desfavorable. Foto:Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Viene el mango muy chico, no tiene tamaño, no nos favoreció el clima y la fruta no se desarrolló lo necesario".

Por último, reiteró que el inicio de la temporada está siendo desalentador, pero tienen la esperanza de que con las variedades restantes, el precio mejore un poco, ya que, de lo contrario, los productores terminan mermados y no alcanzan a sacar la inversión que realizan para el mantenimiento y cuidado de sus huertas.