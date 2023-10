Sinaloenses varados en Israel ya vienen de regreso a México

Mazatlán, Sin. -El locutor mazatleco Juan Cuevas y los 50 mexicanos que viajaron en un tour religioso para visitar Palestina e Israel y que quedaron atrapados en el aeropuerto Tel Aviv, durante el conflicto con el grupo Hamas, ya vienen de regreso al país.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales, Cuevas, quien además es periodista deportivo, relato que llegaron a aquel país el 1 de octubre para visitar Belén, Nazaret, Galilea y luego Jerusalén, donde estalló el conflicto.

Junto con él viajaban tres mazatlecos, siete turistas originarios de Michoacán y 40 turistas de Nayarit; todos vienen de regreso en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

"Estamos aquí en Tel Aviv, yo llegué a Jerusalén el primero de octubre vía Madrid, llegamos, todo bien, yo manejo turismo religioso y todo estaba bien, fuimos a Belén en Palestina, caminamos hacia el norte del país a Nazaret, estuvimos bien Galilea y llegamos a Jerusalén ya en Jerusalén empezó en pleito, que ha sido muy feo", narró en una transmisión en vivo.

Los mexicanos estarían arribando este día al país. Foto: Captura de Pantalla

En la transmisión también mostró algunas imágenes de como se encontraba el aeropuerto y dónde quedaron atrapados junto con cientos de personas de diferentes países al verse cancelados los vuelos. Relató que a pesar de ser un lugar seguro, repentinamente se escuchaban los misiles y todos se echaban a correr.

"He recibido mucho apoyo por parte del cónsul, de la embajada, sé que salieron dos aviones que vienen para acá, lo que me dicen del consulado es que le van a dar prioridad a las personas mayores y gente de la tercera edad para poder salir y se entiende, lo que quiero decir es que estamos bien, decidimos quedarnos aquí en el aeropuerto porque es una zona segura aquí, tranquila. Estamos esperando a que las 51 personas quepamos en el avión que viene de México. A mí el gobernador (Rubén Rocha Moya) me dijo que iba a procurar, ya habló a la embajada para sacarnos y me preguntaba que cuántos eran de Sinaloa y le digo somos cuatro, pero para mí son 51, yo no puedo dejar en ninguno acá" continuó.

Vienen de regreso a salvo

Esta mañana Juan realizó una publicación donde informó que luego de una escala técnica en Gander Canadá y Carolina del Norte, en Estados Unidos, estarían arribando a México.