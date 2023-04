Sin problemas de sequía los ganaderos de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Aunque en algunas zonas del país ya se presentan problemas por el alimento y la falta de agua para el ganado, en el sur de Sinaloa hasta el momento el sector no registra problemas de sequía, aseguró el presidente de la Asociación Ganadera local, José Antonio Lizárraga Rivera.

"Hasta ahorita no hemos tenido problema con el agua, no hay reportes de escasez en los ranchos, todavía sigue sosteniéndose el ganado, los mantos acuíferos todavía no se han bajado tanto en esta región del estado", dijo.

También te puede interesar: Cambian el ganado por la construcción: la cuenta lechera está a punto de desaparecer

Lizárraga Rivera manifestó que el sector ganadero continúa en crisis, pues cada día es menos rentable la actividad por los altos costos en los insumos y el bajo precio de la leche.

Señaló que en los últimos meses han desaparecido ya ocho ranchos y que se han vendido casi 700 reses, lo que ha generado la disminución en la producción de 10 mil litros de leche diarios.

"Desde el año pasado, el sector ganadero ha enfrentado una serie de problemas debido a alza en los insumos, que pulverizó el precio en el que entregan el litro de leche, y que actualmente está en 10.50 pesos, por lo que algunos empresarios optaron por dedicarse a la compra de propiedades con fines de renta, vendiendo las cabezas de ganado que tenían, y esos ranchos permanecen abandonados", expresó.

Preparan su gran fiesta

El dirigente de los ganaderos agregó que ya preparan la tradicional Feria Ganadera en Mazatlán 2023, que se llevará a cabo del 18 de mayo al 4 de junio.

Adelantó que para esta edición, la feria cambiará de sede y se trasladará al Salón Bacanora, para la cual ya se prepara el programa y elenco musical.