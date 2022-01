Sin novedad en la zona serrana ante bajas temperaturas

Mazatlán, Sin.-El Instituto Estatal de Protección Civil está al pendiente de los municipios que tienen zona serrana, como Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Mazatlán, donde hasta el momento no han reportado ninguna afectación por las bajas temperaturas.

El coordinador de Protección Civil estatal en la zona sur, Roberto Osuna Tirado, dijo que tienen una instrucción directa del director estatal, Héctor Félix, de monitorear las zonas serranas y en caso de ser necesario, intervenir en coordinación con el DIF estatal para enviar los apoyos que sean necesarios.

Local Ambientalista advierte sobre déficit de árboles en Mazatlán

“Hasta ahorita no hemos tenido reportes, la semana pasada estuvimos haciendo recorridos en la parte de Cosalá y la zona de la sierra de San Ignacio y nos habían reportado que había estado muy tranquilo, inclusive por las bajas temperaturas, esperemos que en esta semana por esta tormenta invernal que está afectando alguna parte del país no cause mayores estragos y tengamos de alguna manera habilitar los refugios temporales en aquellos municipios para resguardar a la ciudadanía de las bajas temperaturas”, explicó el funcionario estatal.

Osuna Tirado informó que por parte del DIF estatal ya se tienen lo que son los insumos como cobijas y cobertores y en caso de ser necesario poder intervenir y dar la atención a la ciudadanía en caso de lo requiera por las bajas temperaturas.

Agregó que si la ciudadanía de las zonas altas lo requiere, se bajarían a los albergues temporales, pero por el momento, están tranquilos con los reportes, y destacó que los Ayuntamientos del sur del estado también hacen lo propio en coordinación directa para actuar de ser necesario.

Recordó que el año pasado, estuvieron apoyando en una parte de la sierra de Cosalá, San Ignacio y una parte de Concordia y también de la zona serrana de Mazatlán.













Lee más aquí: