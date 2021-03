Sin contratiempos se registran candidatos a las principales alcaldías

Culiacán, Sin.- Aunque el parto fue difícil y las cicatrices quizá no sanarán, de norte a sur las candidaturas a alcaldes de los 18 municipios y 24 distritos de los diferentes partidos políticos y coaliciones quedaron registradas ante las autoridades electorales. El silencio en Morena fue elocuente, sólo los candidatos de Culiacán y Mazatlán saltaron a la palestra para decir “yo soy el candidato”.

Los estires y aflojes estuvieron al orden del día en todos los partidos, por ejemplo en el PRI en la capital del estado, faltaban unas horas y no se podían poner de acuerdo con los candidatos a regidores, ya que no aceptaban como regidor a Gómer Monarrez e Irma Moreno, y no porque no sean priistas de sepa, sino porque buscan que sea gente nueva.

Entre los regidores propuestos estaba los priistas Julio Osuna, Arcelia Prado, Gómer Monarrez, Irma Moreno y los panistas Sadol Osorio, María Guadalupe Preciado y Sergio Galván.

Los candidatos a alcaldes por Culiacán que se registraron. Jesús Estrada Ferreiro por Morena-PAS. De Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda. Del PT, Iliana Zenith García Dueñas, todavía hasta muy tarde el priista Faustino Hernández por la Coalición PRI, PAN, PRD “Vamos Sinaloa” no daba señales.

En Ahome se registró el priista Marco Antonio Osuna de la Coalición “Va por Sinaloa”; De Morena, Gerardo Vargas Landeros. Del PT Raymundo Simons . De Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho

Gerardo Vargas Landeros al registrarse como candidato de Morena - PAS a la presidencia municipal de Ahome, para contender en este proceso electoral que inicia el próximo 4 de abril de este año, en su mensaje hizo un llamado a todos los militantes de ambos partidos para que juntos, en unidad, se haga un excelente equipo para que la Cuarta Transformación se consolide en el municipio de Ahome.

Llegó el momento de que juntos hagamos que Ahome sea el mejor lugar para vivir.

Gerardo Vargas

Gerardo Vargas Landeros aseveró que en Ahome su principal recurso es su gente y se trata de poner a quienes viven en nuestra hermosa tierra, sus necesidades, sus proyectos y sus anhelos en primerísimo lugar.

Mazatlán, Fernando Pucheta de la coalición “Va por Sinaloa”; Guillermo Benitez por el PAS- Morena. PT, Rodolfo Cardona Pérez y Martín Heredia de Movimiento Ciudadano

También por Guasave se registró En el momento en que se registraba Estrada Ferreiro para la alcaldía de Culiacán, el también aspirante de Morena, Óscar Loza Ochoa agradecía mediante un video el apoyo de la militancia de Morena y refrendó su apoyo a Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

“No seré candidato y el proyecto que la izquierda ha elaborado a lo largo de muchos años y escrito con el sudor y lágrimas de incontables luchas urbanas y campesinas no se expresará en los siguientes días en cada encuentro con las mujeres y hombres de este municipio”, dijo.

“No seré candidato a presidente municipal de esta tierra de Enrique Peña Bátiz y Marco César García Salcido, pero en memoria de todos ellos y por el cariño a esta tierra de mis mayores, de mi esposa, de mis hijos y de mis nietos reitero mi compromiso de lucha a favor de la democracia y de que la vida pública municipal se dignifique tal como lo promete la Cuarta Transformación”.









