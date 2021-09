Siguen inundadas 5 mil hectáreas en Rosario y Escuinapa

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 5 mil hectáreas del valle de Escuinapa y Rosario siguen bajo el agua, donde los productores están en espera para continuar con sus cultivos de temporada, entre ellos chile y tomate, por lo que se espera sea muy buena la temporada, ya que los acuíferos están llenos y hay mucha humedad, señaló Hugo René Fletes Montaño, productor de mango y coordinador del Comité Baluarte-Presidio.

Dijo que la temporada de mango que acaba de terminar fue muy catastrófica, pues hubo gente que no lograron vender su producto, a otros se les maduró y se les cayó el mango, hubo quienes no pudieron producir nada, una parte produjo cierto porcentaje y hay productores que todavía tienen mango en sus huertos, pero no lo pueden sacar porque está todo inundado.

“Ahorita todavía hay mango en algunos huertos, pero por el tema de las lluvias que no ha dejado de llover no se puede ingresar ahí para cosechar ese poco mango que todavía queda”, expresó.

Aclaró que el mango que queda ya no es para exportación, debido a que por el exceso de lluvia y la humedad se manchó y no tiene la misma calidad, se trata de producto que puede ser enviado al mercado local o para la industria.

Comentó que en el caso de las hortalizas, la superficie todavía se encuentra inundada como consecuencia de las lluvias torrenciales y frecuentes de la presente temporada.

Y a pesar de que el ciclo agrícola ya había iniciado con los preparativos de los cultivos de temporada, el productor no puede continuar hasta que baje el agua.

“Ya había trabajos para el inicio de esta temporada que está por iniciar y prácticamente están bajo del agua, están en espera de que el agua baje y se retire, para seguir y continuar con los trabajos”, indicó.

Fletes Montaño informó que en los cultivos de temporada se ocupan alrededor de 5 mil a 6 mil jornaleros en todo el valle de Escuinapa y Rosario.

Refirió que se trabaja en desaguar los terrenos inundados para que en cuanto se calme un poco las lluvias, reiniciar con los trabajos preparativos que se deben hacer a más tardar hasta el mes de noviembre.

Señaló que a pesar de las pérdidas que los productores tuvieron por las lluvias torrenciales en la presente temporada de lluvias, ninguna autoridad se ha acercado a ellos para ofrecerles un apoyo, incluso, recordó que con los daños de Willa, en el año 2018, se les ofreció un apoyo raquítico, prácticamente nada por parte del gobierno del estado.

Granjas acuícolas de Mazatlán y San Ignacio reportan una severa afectación por las lluvias. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“No nos hemos centrado en pedir apoyos, porque todavía andamos nadando en el agua, esperemos que el gobierno se acerca a nosotros. En el caso de Willa se nos dio un apoyo muy raquítico, prácticamente nada por parte del estado, nosotros como productores tanto frutícolas como hortícolas no tuvimos ningún apoyo, solitos salimos navegando”, concluyó.

CIFRAS

5 mil hectáreas fueron inundadas como consecuencia de las lluvias torrenciales de ‘Nora’ en el valle de Escuinapa y Rosario.

6 mil jornaleros agrícolas trabajan en los cultivos de tomate y chile de Escuinapa y Rosario.









