Sigue el piso disparejo entre las corcholatas de Morena: Monreal

Mazatlán, Sin.- Aunque asegura que no hay piso parejo en el proceso interno de Morena, Ricardo Monreal Ávila confía en que en las encuestas que se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, ya que puede dar la sorpresa.

El aspirante de Morena a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación manifestó que ha recorrido 25 estados del país, en donde ha tenido muy buenas asambleas y no ha habido suspensión, además de que se siente contento por la respuesta de la gente.

“Si decidí participar, pese a las condiciones en contra, es porque puedo ganar. No actúo con arrogancia. No me autoengaño, tengo fe de que puedo dar la sorpresa. Sé el lugar donde estoy y hago mi trabajo lo mejor que puedo”, dijo.

Previo a la asamblea informativa que realizó en Mazatlán, mencionó que hasta el pasado lunes lleva gastados 2 millones 250 mil pesos, cifra que consideró mucho menor a lo que llevan las demás “corcholatas”.

Lamentó que en este proceso interno denotan un derroche de recursos, pues ha contabilizado por lo menos mil 300 espectaculares en lo que lleva recorrido por México.

"Eso no es Morena. Morena es el no uso de recursos públicos, derroches y despilfarro, la esencia de Morena es la austeridad, es el no uso de aparatos del gobierno. Me da tristeza que haya tanto dispendio en bardas, espectaculares, lonas y en transporte público", expresó.

Ante ello, llamó de manera respetuosa a los aspirantes a que bajen su propaganda, que es excesiva y que riñe con los principios de Morena.

Lo reciben con banda

El senador con licencia fue recibido con la banda sinaloense en el Centro de Convenciones por más de 300 personas de diferentes municipios de Sinaloa. Así arribó al escenario para pronunciar su discurso.