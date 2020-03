Si no trabajamos, no comemos: jornaleras del sur de Sinaloa

Escuinapa, Sin. Con el argumento y la preocupación de tener que trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares, cientos de mujeres jornaleras del municipio acudieron este lunes a trabajar como un día más de su rutina diaria de trabajo.

Un día sin mujeres este Nueve de Marzo ¿Para qué?

Aunque manifestaron estar a favor del movimiento nacional “El nueve ninguna se mueve”, que busca rescatar el valor y respeto de las mujeres, estas mujeres trabajadoras argumentaron tener que trabajar para poder comer.

Desde temprana hora de este lunes 9 de marzo, fecha para este movimiento, se realizó un recorrido por los diversos sitios donde las y los jornaleros se reúnen para tomar el transporte que los lleva a su lugar de trabajo en las empacadoras y campos de producción agrícola en la zona del valle del municipio.

En estos lugares se observaron a las mujeres, quienes como todos los días salieron a realizar sus labores, a las cuales se les cuestionó el motivo de por qué no abstenerse de trabajar este día.

Si no trabajamos es un día perdido, ese dinerito que podemos dejar de ganar luego nos va hacer falta, y tenemos hijos que mantener, para nosotros es difícil tener que dejar de trabajar un día

Trabajadoras

Quienes puedan, quienes tienen su buen sueldo o un cheque seguro, que bueno que lo hagan, no estoy en contra de que se manifiesten, pero no todos podemos hacerlo, además a nosotros no nos dijeron que podíamos dejar de trabajar, sino vamos a lo mejor y hasta el trabajo andamos perdiendo

Trabajadoras

Fueron cientos de mujeres las que se observaron en los campos agrícolas este 9 de marzo, realizando su trabajo con el objetivo de aportar el sustento económico para sus familias.

Las mujeres acudieron a trabajar este lunes como todos los días.





