Si diputados piden modificación, puedo valorarlo: Rocha

Culiacán, Sin.- El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya señaló que si después de tener un acercamiento las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa con los legisladores del Congreso del Estado le piden al mandatario modificar la Ley de Educación Superior, hará las modificaciones necesarias así lo aclaró este viernes.

Reveló que no hará modificaciones a dicha ley y que tampoco tiene las intenciones de vetarla, solo lo hará si así lo requieren los mismos diputados y diputadas, ya que una vez que es publicada ya no puede recibir ninguna modificación.

“Ellos ya no pueden modificarla, los diputados, pero los diputados pudieran solicitarme a mí alguna cosa , si ellos me lo solicitan yo podría hacer una valoración tendrán que ser los diputados y no los universitarios ”.

Cabe mencionar que ya se cumplió una semana desde que dicha reforma fue aprobada, pero el poder Legislativo no la ha enviado a las autoridades correspondientes del poder Ejecutivo para que pueda ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“No, no la puedo publicar mientras no me la manden quien decide cuando la manda es el Congreso, el congreso no está obligado a inmediatamente mandarla ellos la van a mandar y en cuanto la manden la voy a publicar”.

Al terminar enfatizó en que los decretos de las iniciativas aprobadas no se envían de manera inmediata cuando se aprueban, cómo está sucediendo en este caso.