Sector ribereño está a favor de la regionalización de la pesca en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El sector ribereño en Sinaloa está a favor de un levantamiento de veda regional, ya que las condiciones son distintas en las diferentes zonas.

Los pescadores del centro y norte del estado proponen que sea a más tardar el 10 de septiembre cuando se inicien las capturas en aguas interiores.

El presidente de la Federación Puerta de México Libre de Escuinapa, Juan Manuel Cortés Torres, indicó que en el sur de Sinaloa no hay condiciones para el levantamiento de la veda, porque el camarón es muy chico.

Manifestó que no hay condiciones para que el crezca, ya que el sistema lagunar se encuentra estancado y no ha logrado su oxigenación

“Estamos mal, en el sur, no está creciendo. No podemos proponer fecha con un camarón que no tiene tamaño, no hay condiciones para que el camarón crezca de buen tamaño, no ha llovido, y el camarón no entra al interior del sistema por lo mismo, no están las condiciones al interior para su desarrollo”, dijo.

Están a la espera de la decisión que tome la autoridad, porque en caso de que levanten la veda para todos, estarían nuevamente autovedándose.

Contra la pesca ilegal

Por su parte, el presidente de la Federación de Aguas Marinas Altata y Ensenada de Pabellón de Navolato, Juan Pablo López Pérez, explicó que el camarón ya está en las bahías con buenas tallas y que se debe aprovechar, porque la incidencia de pesca ilegal es baja, sin embargo en los siguientes días viene la etapa crítica.

“De aquí en adelante empieza a incrementar el saqueo, por la desesperación por el camarón en las bahías y tenemos la necesidad de pescarlo. Ya tenemos tallas comerciales, hemos visto que la zona ya está trabajable”, expresó.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas del estado de Sinaloa, José Alfonso Chaparro Bojórquez, señaló que en la zona de Ahome y Guasave el camarón ya estaba en un tamaño comercial desde el pasado 25 de agosto.

“La justificación es que tenemos el último día de agosto con un pronóstico de marea alta, entonces, esa marea es la bajada más fuerte y el camarón se va a aguas marinas, prácticamente nos quedaríamos con la segunda generación de camarones, una menor cantidad y de menor tamaño, de ahí la fecha”, concluyó.