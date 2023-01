Se salva Mazatlán de la alerta de viaje emitida por Canadá

La Embajada de Canadá en México emitió una alerta de viaje por la violencia e inseguridad que se vive en varios estados del país actualmente, luego de la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán y los hechos violentos ocurridos en varios municipios de la entidad el jueves 5 de enero.

La autoridad canadiense pidió a sus connacionales tener un alto grado de precaución al visitar México por los elevados índices de actividad criminal y secuestro, de manera general.

En tanto, de manera particular, emitió alertas regionales y pidió evitar viajes no esenciales a 14 estados entre los que se encuentran Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Nayarit y Sinaloa, en donde Mazatlán no se menciona.

Para Sinaloa, las autoridades canadiense señalaron que la advertencia es derivada de la violencia generalizada por operativos de seguridad en la entidad, tras la captura de Ovidio Guzmán el pasado jueves.

El gobierno canadiense pidió a sus ciudadanos que se encuentren en el estado de Sinaloa estar en constante comunicación con las aerolíneas ante posibles cambios de horarios en vuelos.

Destino Seguro

El alcalde Edgar González Zatarain celebró que Mazatlán permanezca fuera de esta alerta de viaje.

"Mazatlán no en la misma situación y qué bueno, eso nos da el respaldo y tenemos que sacarle provecho a eso, aprovecharlo con eventos culturales, espectáculos, la cercanía con el turista para que sean ellos quienes alienten a otras personas a llegar al destino y que den testimonio de que es un destino seguro", dijo.