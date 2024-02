Se registra Guillermo Romero como precandidato a la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- De manera oficial, Guillermo Romero participará como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Mazatlán, dentro de la coalición Fuerza Corazón por Sinaloa.

Además de los precandidatos a diputados federales en el evento hicieron acto de presencia, Juan Alfonso Mejía y Germán Escobar, los regidores Martín Pérez, Jesús Sandoval, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Paola Garate, Roxana Rubio y los diversos cuadros que conforman la coalición.

Una vez llevado a cabo el registro oficial, Guillermo Romero aprovechó para referirse a las más recientes administradores de Mazatlán.

"No le voy a fallar a Mazatlán, las ratas, corruptos, incompetentes y otros más se tienen que ir del poder, se tiene que sacar adelante al municipio, nos han atrasado, pero ya no más", mencionó el precandidato.

Asimismo, criticó los fallidos proyectos de Moreno, el pago de las demandas, las cuales ascienden a 1 millón 800 mil pesos.

"A capa y espada, a Mazatlán lo voy a defender con todo, no voy a permitir que sigan saqueando a nuestra casa, el fracaso de las luminarias quedó de lado, las deudas por las demandas haciéndonos a cantidades exorbitantes, Un millón 800 mil pesos, nos han estado robando, pero ya no más", añadió.

En cuanto a los apoyos constitucionales, Romero aclaró que son derechos inalienables que no pueden ser retirados y desmintió la información falsa que circula sobre la supuesta eliminación de estos beneficios a los adultos mayores y exhortó a difundir la verdad, recordando que dichos apoyos son financiados con los impuestos de todos los mexicanos.

"No se dejen engañar por nadie que diga eso, los apoyos no van a ser retirados, no crean en esas noticias falsas que se están difundiendo, no les van a quitar esos programas, no hay fuerza humana que lo pueda hacer", señaló.