Elecciones 2024: El PAN propondrá candidato de la Alianza por Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Del Partido Acción Nacional será de dónde salgo el candidato que encabece la alianza Fuerza y Corazón en Mazatlán, confirmó José Luis Arreola Montoya, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio.

Recordó que el pasado 19 de enero los dirigentes estatales del PRI, PAN, PRD y PAS registraron coalición ante el Instituto Electoral de Sinaloa, para ese momento ya se habían repartido las candidaturas.

"Aquí en Mazatlán va a siglar el PAN, el PRI es respetuoso del proceso que vayan a sacar el PAN para elegir candidato o candidata, que quede claro porque todavía no se menciona si es hombre o mujer, en eso estamos, a la espera, pero el que va a llevar a cabo el proceso para elegir el candidato es el Partido Acción Nacional, ¿cuál? no se, no sé si sea por consejo interno que ellos tengan, por encuestas por designación, ahí no nos podemos nosotros entrometer", dijo.

Agregó que al PRI le tocó el distrito local 22 y el sexto distrito federal, además de una senaduria.

Va "Memo" Romero

Días atrás, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Evaristo Corrales, señaló que de la alianza del PAN era el mejor posicionado en el municipio y estarían impulsando su "corcholata" al empresario Guillermo Romero, solo esperan las fechas que marca el INE para hacerlo oficial.

Aunque en un principio también habían levantado la mano el regidor Martín Pérez Torres y el ex secretario de Educación Juan Alfonso Mejía, ambos desistieron para buscar una diputación local y federal, respectivamente.