Se lleva a cabo el encuentro de Mujeres en la Política 2023 en Mazatlán

Con la finalidad de abordar temas importantes como lo es la participación de las mujeres en la política, paridad de género y violencia política de género, se llevó a cabo el encuentro de Mujeres en la Política 2023 en Mazatlán.

La presidenta de Movimiento Ciudadano en el puerto de Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, habló sobre la violencia que se vive en la vida cotidiana de las mujeres, además de la falta de paridad que hay en los diferentes municipios con mujeres en puestos políticos.

También puedes leer: Congreso otorga el premio Norma Corona a Ofelia López Mejía

"Vivimos en un mundo en el que se normalizó que la mujer fuera violentada en muchos aspectos, la violencia hacia la mujer no para nunca, tampoco la discriminación y la falta de paridad en puestos políticos, si fuera tan diferente como dicen, les aseguro que ya hubiéramos tenido una mujer presidenta, gobernadora, pero no es así, seguimos en las mismas desde hace décadas," agregó Quintero Beltrán.

En el lugar también se encontraba la regidora América Carrasco, quien afirma que ante todo, las mujeres han sido víctimas de estereotipos, y catalogadas como no aptas para cargos políticos, a causa de los ideales de la ciudadanía.

"Ahora resulta que no puedo ser Regidora, que solo puedo ser ama de casa, mamá, cocinera, pero no tener un puesto importante dentro la política, las mujeres merecemos más que eso, estas próximas elecciones del 2024 les aseguro que las mujeres jugaremos un rol muy importante, puedo ser mamá, y ama de casa, pero no por eso significa que no puedo ejercer un puesto político, esos ideales y estereotipos deben de ser borrados para siempre," dijo la Regidora.

Añade que a pesar del acoso sufrido a través de los años, buscarán seguir esforzándose y luchando por la equidad de género dentro de la política.

"Se seguirá luchando para que todos seamos iguales, y se puedan ejercer cargos políticos importantes para las mujeres, porque más allá de si eres hombre o mujer, eres una persona y tienes los mismos derechos, el que esté más capacitado es el que va a estar, las mujeres a lo largo de la historia dentro de la política y hemos sufrido de acoso, violencia y falta de paridad, y así estamos consiguiendo resultados favorables para todos, seguiremos en la lucha," Añadió.