Se incrementan incendios en lotes baldíos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento de incendios de lote baldíos, el Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán llamó a los propietarios de los mismos a mantenerlos limpios.

El comandante Edgar Peinado Beltrán dijo que los incendios de exteriores, que son lotes baldíos, montes u orillas de carreteras, quemas de basura, son el “coco” de los bomberos, ya que están atendiendo hasta cuatro reportes diariamente.

Agregó que la mitad de sus atenciones se enfoca a este tipo de incendio, sobre todo los ubicados no solo en la periferia, sino hasta en el mismo Centro de la ciudad.

“Es el reporte que más atendemos todos los días y es el que nos tiene ocupado en más del 50 por ciento de nuestras atenciones, es aquí que la mitad de los esfuerzos de material, maquinaria, de equipo se van y es un tema que se pudiera controlar si la conciencia de cada uno de nosotros como ciudadano le aporta a la seguridad de lotes baldíos”, manifestó.

El comandante de Cuerpo Voluntario de Bomberos dijo que ellos no dejan de atender ningún reporte porque este incendio se pudiera salir de control y afectar a terceros, porque no es nada más la basura que se quema o la maleza, porque hay evidencia que tan solo la quema de basura puede quemar hasta cuatro casas en una invasión y esto ha pasado en Mazatlán, por eso no dejan de atender ningún reporte por más mínimo que parezca.

Peinado Beltrán consideró que los propietarios de los lotes baldíos deben estar atentos a la limpieza de estos terrenos, no nada más los tengan en “engorda”, esto pudiera disminuir.

Llamó además a los vecinos de terrenos baldíos a no utilizarlos para tirar basura ni el quemar basura en ellos, porque es el punto de partida de una emergencia mayor.