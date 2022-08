Se frena el crecimiento de infraestructura de la UAS en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante la demanda de estudiantes que registra la Universidad Autónoma de Sinaloa, se requiere de una mayor infraestructura, sin embargo, en Mazatlán no se tiene la posibilidad de crecer, ya que no se cuenta con terrenos.

Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS, afirmó que en Mazatlán han tenido “frenos” para poder crecer, puesto que hay proyectos para instalar más oferta educativa en cuanto al nivel superior, en carreras de Odontología, Químico, Farmacobiología e Ingeniería industrial.

Comentó que se solicitó al Ayuntamiento la donación de un terreno, pero que la solicitud ni siquiera llegó al Cabildo.

“Yo solicité al Ayuntamiento de Mazatlán una donación de un terreno para una nueva Ciudad Universitaria y la respuesta que nos dieron no fue nada grata, porque no nos contestaron, ni siquiera fue el Cabildo, porque ni siquiera llegó al Cabildo, de una manera grosera. Entonces decidimos ya no seguir buscando aquí en Mazatlán. Ya vendrán nuevos tiempos”, dijo.

Comentó que sí Mazatlán no quiere crecer en educación, será en Rosario, donde ya cuentan con un terreno para instalar la carrera de Agricultura.

Madueña Molina aseguró que el próximo año se abriría la carrera de Agricultura, para aportar en lo académico al desarrollo que tendrán los municipios del sur de Sinaloa con el término de la presa Santa María y el módulo de riego de la presa Picachos.

Aumenta demanda

El Rector de la UAS señaló que para este ciclo escolar se tuvo un incremento de 13 mil alumnos en educación media superior y superior, respecto al mismo periodo del año anterior.

“Se está haciendo un esfuerzo muy grande por atender la demanda. El año pasado ingresaron poco más de 42 mil alumnos y este año se ha alcanzado la cifra de 54 mil 854 y posiblemente se llegue a los 55 mil, porque aún siguen acercándose algunos jóvenes”, expresó.

De los cuales, 25 mil 465 son de nivel medio superior y 29 mil 389 son de nivel superior hasta este momento.

Indicó que la carrera de Médico General y Odontología han tenido gran demanda en el resto de las unidades académicas que ser preinscrito entró.