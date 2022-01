Se disparan pruebas Covid en el Hospitalito

Mazatlán, Sin.- De un promedio habitual de cinco pruebas Covid que se hacían en el Hospitalito Municipal, ahora se incrementaron exponencialmente, al pasar de 30 a 40 pruebas nasofaríngeas al día, informó el doctor Endy Samuel Ramos Aragón.

El director de Servicios Médicos Municipales advirtió que este incremento se empezó a notar a partir de la última semana de diciembre, donde se ha registrado un alto índice de positividad.

“Nosotros tomamos el índice de positividad, por ejemplo, se tomaron 40 pruebas, de esas 40 el día de ayer 17 salieron positivas, es casi del 50 por ciento, es del 40 al 50 por ciento, quiere decir que mucha gente que tiene síntomas respiratorios, tiene una gran posibilidad de estar contagiado por Covid, entonces cualquier persona con sintomatología deberá de hacerse la prueba Covid para mayor seguridad”, recomendó el director del Hospitalito Municipal.

Aseguró que por fortuna, estas personas diagnosticadas como positivas, tienen síntomas leves, por lo que realmente el número de pacientes hospitalizados en todos los hospitales de la ciudad, son muy pocos.

Indicó que el número de casos es alto, pero el de hospitalizados es muy bajo.

El doctor Ramos Aragón consideró que estas personas que están resultando positivas, ya están vacunadas, por lo menos, el 80 por ciento ya tienen el esquema completo de vacunación.

“Es preocupante estas cifras, porque si no hacemos algo ahorita a tiempo, podríamos de nueva cuenta tener un gran número de casos en la ciudad”, advirtió, y recomendó a la ciudadanía que no se quite el cubrebocas para evitar mayores contagios.













