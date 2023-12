Se dice listo Edgar González para registro como aspirante a la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El próximo lunes 4 de diciembre se lanzará la convocatoria por parte de Morena para puestos de elección popular locales, por lo que el sustituto Edgar González Zatarain buscará ser alcalde de Mazatlán, pero ahora por la vía constitucional.

Ante medios de comunicación, dijo tener ya todos los documentos listos para el registro, aunque primero lo platicará con el gobernador Rubén Rocha Moya y esperará a que se defina si este municipio estará siglado para hombre o mujer.

"Ya tengo los documentos listos de afiliación, los requisitos, lo de los cursos, esperar a que salga la convocatoria, me falta platicar con el gobernador, tengo que platicarlo. Seguramente lo platicaremos el domingo después de la visita del presidente y ya valoraremos en función de eso para no adelantar una decisión", dijo.

"Yo en lo particular ya me preparé y si se da la oportunidad vamos a estar ahí" agregó.

De ser hombre y hacer su registro, aclaró, no solicitará permiso al Cabildo para ausentarse de sus funciones sino finales de febrero e inicios de marzo, como lo marca la ley, ya que de momento no hay proselitismo.

"No hay necesidad de renunciar, no hay una interna, ni proselitismo. Solamente el registro como una actividad más de decir "quiero participar" y ya la determinación la tomará el partido y sobre eso decide uno, pero mientras no", aclaró.

Otros funcionarios

González Zatarain añadió que hasta el momento ninguno de sus funcionarios le ha manifestado intención de participar también en los comicios del 2024, pero esto podría cambiar una vez que se lance la convocatoria, por lo que aplicaría la misma dinámica para dejar sus funciones en el cargo público.