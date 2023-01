Se cae a pedazos canal pluvial de la avenida Santa Rosa en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El canal pluvial ubicado entre la avenida Santa Rosa y el Libramiento Colosio de Mazatlán, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado, está a punto de colapsar, ya que las losas de concreto que lo revisten se caen a pedazos.

"Además de que está cayéndose a pedazos, hay basura de todo tipo y la gente no tiene conciencia ni remordimiento, viene aquí y tira a los pobres animales muertos, lo digo porque lo he visto, hasta a la patrulla le avisamos, son gente cochina, vienen en moto y rápido se van, para que no les hagan nada, también hay gente de aquí mismo que viene y tira su basura aquí, me imagino que no pasa el camión de la basura por su lugar, pero que tengan tantita vergüenza", dijo Janeth, vecina del lugar.

Los barandales de precaución del canal están fuera de su sitio, lo que ha sido de alto riesgo para las personas que pasan por ahí, en especial para los motociclistas.

Este problema ya ha sido reportado a diferentes dependencias, las autoridades han ignorado. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Está peligroso, el día que se lleguen a accidentar es cuando van a querer arreglar el lugar, es por eso que pedimos que lo arreglen, lo dice una madre que tiene un hijo que conduce una moto diario para ir a trabajar", añadió Janeth.

Pese a que este problema ya ha sido reportado a diferentes dependencias, las autoridades han ignorado el problema que hay en el sitio.

"Ya hablamos al Ayuntamiento, yo por lo menos ya hablé por teléfono a Obras Públicas y hasta eso quedaron que vendrían a revisar, pero creo que ya se están tardando, es mucho el tiempo ya, este lugar tiene una falta de higiene muy grande, el escombro que cae del canal está abajo, es peligroso".

En temporada de lluvias es peor

Los vecinos del lugar señalan que en la época de lluvias el canal suele inundarse y colapsar, a tal grado que el agua desborda a la calle.

"En épocas de lluvias el canal hace un cochinero en la avenida, hasta la basura que está ahí dentro se sale, ojalá que pronto arreglen este problema", dijo Janeth.