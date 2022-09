Se amplía el número de escuelas a rehabilitar: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que el número de escuelas que se rehabilitarán a nivel estatal se incrementó de 156 a 173 planteles, detallando que estas 17 unidades académicas extras se atenderán con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuyos recursos se asignan para la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación.

Para la solventación del padrón de 156 escuelas, se tiene contemplada una inversión de 130 millones de pesos, que se enfocará principalmente en reparaciones eléctricas mayores, mientras que el recurso del FAM para las 17 escuelas extras asciende a 27 millones de pesos.

"No es por falta de recursos, ya están dispuestos los recursos, este gobierno ya está trabajando. No pueden hacer obra sin fuente de ingreso o de pago porque eso es una observación que te hace la Auditoría. Entonces, en las escuelas que programamos, las 156 programadas deben de estar procesándose todas y luego me aparecieron 17 más, que eran de otra cosa, del FAM", señaló el Gobernador.

Cabe destacar que previo al inicio del ciclo escolar, se realizaron trabajos de acondicionamiento en 339 escuelas, para que pudieran estar en condiciones de recibir a los alumnos en agosto, las cuales son independientes al padrón actual de 156 planteles en proceso.

El mandatario estatal reiteró su compromiso con el sector educativo, al que mantiene en observación permanente para atender las necesidades de infraestructura y recursos humanos.

Expresó que el tema de la educación es muy sensible y su gobierno está atento a las solicitudes que realizan los padres de familia para brindarles una respuesta a sus demandas, pues mencionó que una de las políticas prioritarias de su administración es acercar la educación a niñas, niños y jóvenes en planteles seguros y en condiciones dignas para su desarrollo.