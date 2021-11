Se alista demanda colectiva por contaminación acústica en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tras la realización de estudios de campo por peritos en Toxicología, Acústica y Fonética Forense y Psicología, se determinó que en algunas colonias del puerto los niveles de ruido sobrepasan los decibeles permitidos por la norma legal, lo que impacta en la salud de la población.

Con la representación de la Defensoría Pública federal mediante una acción colectiva, vecinos del Centro Histórico, Pinitos y colonias aledañas a la franja costera exigen la regulación de nivel del ruido en aras de proteger la salud de la población.

Julio César Collantes Zamora, delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Sinaloa, señaló que esta iniciativa inició hace dos años, cuando habitantes de las colonias ya mencionadas se acercaron al instituto inconformes por el ruido excesivo y solicitando su intervención pues ya habían hecho sus quejas y peticiones ante la autoridad municipal y no se les dio respuesta o solución alguna.

"Para verificar si estas quejas estaban fundadas y si podríamos tener elementos para representarlos, solicitamos el apoyo del equipo forense, quienes nos enviaron los peritos en Toxicomanía, Química, en Acústica y Fonética forense, tuvieron una semana haciendo estudios de campo, entrevistando a las personas, finalmente emitieron sus dictámenes concluyendo que los decibeles estaban excediendo los permitidos por la Organización Mundial de la Salud y por la norma legal", señaló.

Para una acción colectiva, agregó, el mínimo es de 30 personas; sin embargo no quisieron cumplir con el requisito e invitaron a través de una convocatoria en redes sociales a todas las personas que querían sumarse en esta representación.

"Es un derecho humano que está siendo vulnerado, sobre todo en bebés que no pueden conciliar el sueño, adultos mayores que tienen problemas crónicos degenerativos, este ruido incesante está alterando sus problemas motivados por el estrés, ansiedad, cuadros depresivos, disminución de la capacidad auditiva, entre otros problemas más, sobre los cuales todavía tienen que gastar en el médico para pagar sus tratamientos ", agregó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

Los vecinos de la Centro Histórico, Pinitos, Ferrocarrilera y las colonias adyacentes al malecón, fueron quienes impulsaron la demanda, pero se han unido también de Zona Dorada, Cerritos, Urías, Real del Valle y otras más.

El miércoles, jueves y viernes pasado, se instalaron cuatro módulos de atención en la ciudad, donde los vecinos inconformes pasaron a firmar para sumarse a la demanda colectiva, lo que sigue después es presentarla ante los tribunales

"Sigue la presentación de la demanda ante los tribunales, el cuerpo de asesores jurídicos que tenems tienen que determinar conforme la norma legal que regula el medio ambiente y el ruido, quiénes son las personas que están obligadas a regularlo, a aplicar esos reglamentos y contraa estas autoridades competentes (municipales y/o estatales) son con las que se enderezará la acción colectiva", explicó.

NUEVAS FECHAS

Debido al gran interés de las y los vecinos del puerto en la acción colectiva que impulsará la Defensoría Pública en contra de la contaminación acústica, se seguirán recabando firmas la próxima semana.

Lunes 29 Y martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre de 9:30 am a 1:00 pm en la Delegación Del IFDP, en Olas Altas, No. 1300 Oficina de la Asesoría Jurídica Federal, en Río Baluarte No. 1009, fraccionamiento Tellerías

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

Lunes 29 Y martes 30 de noviembre de 9:30 am a 12:30 en Porque Los Colores en avenida Lomas de Mazatlán y avenida Sierra Indía, fraccionamiento Lomas de Mazatlán

Requisito llevar INE o identificación oficial

OTRAS DEMANDAS

A través de la acción colectiva, indicó Collantes Zamora, se puede representar a los ciudadanos en toda cuestión que esté afectando al medio ambiente, contaminación de esteros, contaminación por químicos, vertimiento de aguas negras, tiradero de basura, falta de servicios públicos como agua potable, drenaje, luz o deficiencia en los mismos y uso de suelo.

El delgado adelantó que ya se está preparando otra demanda colectiva por contaminación de mantos acuáticos por vertimiento de aguas negras













