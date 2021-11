Sin freno, descarga de drenaje al Estero del Yugo

Mazatlán, Sin.- Aunque el 18 de noviembre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó que el escurrimiento de aguas residuales al Estero del Yugo, en la zona de Cerritos, ya había sido controlado, en una visita realizada por El Sol de Mazatlán el lunes 22 de noviembre se constató que el problema continúa

El desagüe de estos residuos lleva ya casi dos meses, desde el colapso del colector Cerritos a causa de las lluvias que dejó el huracán "Pamela".

"Es increíble cómo están arrojando esas aguas y no es de ahorita, es de mucho tiempo. Esas aguas están fuertemente cargadas de contaminantes peligrosos, de jabón, excremento, aceite e infinidad de sustancias y lógicamente van a cambiar las condiciones del agua", señaló Fernando Enciso Saracho, biólogo y miembro del CEMAZ.

Esa zona es favorable para algunas especies, como peces, crustáceos, cangrejos, insectos, plancton, entre otros, pero automáticamente, al vertirles el agua residual, se destruye la fauna, lo que no va a permitirles vivir en óptimas condiciones.

Indicó que el proceso de saneamiento puede ser natural, pero lo primero y más importante es "cortar" el chorro de aguas negras.

"Lo más importante ahorita es cortar la descarga, ya después vendría un método para sanear, lo que muchas veces sucede por las mismas corrientes oceánicas naturales que se dan, una marea alta mete agua el estero", indicó.

Lo que más le llama la atención es que en Cerritos hay una planta de tratamiento de aguas residuales y en vez de desviar los desechos hacia allá, prefieren que vayan al cuerpo de agua.

"Se supone que en esa región de Cerritos hay una planta tratadora qué es nueva, ¿por qué no mandan hacia allá el agua? a no ser que no esté funcionando, pero eso ya es una costumbre de Jumapam, no les interesa realmente las autoridades", dijo.

Lamentó que en Mazatlán los cuerpos de agua están siendo fuertemente contaminados por brotes de drenajes que no son atendidos con urgencia, pues el Estero del Yugo no es el único, también el Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo están en la misma situación.

La Jumapam ha declarado que pese a que ya está listo el proyecto emergente y recursos por 2 millones de pesos para reponer un tramo de 30 metros del colector de 30 pulgadas, el inicio de obra se ha postergado por la falta de tubería de esa medida en el mercado nacional.

Sobre la avenida Sábalo-Cerritos brota también el drenaje de un registro frente a un complejo residencial. La corriente de agua sucia va a dar hasta la calle Del Yugo, afectando a los comercios que ofrecen alimentos y la imagen urbana de los turistas que gustan de visitar esa zona de playa.

Precisamente ahí es parada del transporte urbano, y mientras los usuarios esperan la ruta, se quejan de los malos y fuertes olores.









