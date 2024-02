¡Salió el sol!, tras dos días con lluvia, Mazatlán amaneció soleado

Mazatlán, Sin. -Tras dos días de lluvias persistentes, este sábado amaneció con un resplandeciente sol y una temperatura de entre 18 y 20 grados en Mazatlán, el popular destino turístico del estado de Sinaloa. La ausencia de chubascos ha permitido que los turistas que se encuentran en el puerto salgan a explorar las pintorescas calles, desde el corazón de la ciudad hasta las impresionantes playas.

El cambio en las condiciones meteorológicas ha generado un notable aumento en la actividad turística, con visitantes que aprovechan para disfrutar de las diversas atracciones que ofrece Mazatlán.

"Si salía, pero ya de tarde, por lo menos nosotros que vinimos a ver el juego de las chivas nos la pasábamos más preocupados de la lluvia, hoy es nuestro último día, nos vamos mañana a primera hora, nos da gusto que no llueva, porque queremos disfrutar", comentó Alexander, turista originario de Guadalajara.

Asimismo, desde tempranas horas, el malecón se ha llenado de personas que realizan actividades físicas, como correr, caminar o simplemente disfrutar del paisaje marítimo.

"No pasa nada, la verdad ayer no vine por miedo a las lluvias, más que nada a que me contagiaran una gripe, hoy ya se puede un rato, pero me gusta salir a correr y con sol y fresco está mejor", dijo Luis, quien sale a trotar al malecón.

Los comercios locales también se han visto beneficiados por este cambio en el clima, con una mayor afluencia de personas que pasean por las calles y se detienen a disfrutar de la gastronomía y la cultura que Mazatlán tiene para ofrecer.

El pronóstico indica que se espera que el buen clima persista durante el resto del fin de semana.