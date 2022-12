Saldrán de vacaciones 160 mil estudiantes de la UAS este viernes

El viernes comienza el periodo vacacional para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por lo que se irán de vacaciones 160 mil estudiantes y 12 mil trabajadores, informó, Jesús Madueña Molina, Rector de la universidad.

El periodo vacacional decembrino comprenderá del viernes 16 de diciembre al lunes 02 de enero del año 2023.

Madueña Molina hizo un llamado a toda la sociedad estudiantil de la máxima casa de estudios para que se cuiden usando el cubrebocas y eviten manejar cuando tomen alcohol para evitar accidentes automovilísticos.

"Desearles a todos que pasen un feliz mes de diciembre y esperamos que todos retornemos con salud en enero", señaló.

También señaló que la parte central de todos los trabajadores de la casa Rosalina no se irán de vacaciones, ya que atenderán los pendientes que tienen con autoridades de la Ciudad de México.

El rector de la institución adelantó que hoy por la tarde tomaría un vuelo con destino a la Ciudad de México, puesto que mañana se reunirá con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde tocará los temas del fin de año en la institución.

"Hoy salgo para allá en la tarde para atender una reunión, es mañana en la SEP y ya ver más o menos cómo vamos a concluir este año", externó.

Al terminar reveló que hoy tuvo comunicación mediante mensajes de texto con el secretario de finanzas y administración del Estado, Enrique Díaz Vega, por el tema del aguinaldo mismo que quieren pagar el próximo jueves 15 de diciembre y será pagado con el préstamo de los 100 millones qué le autorizó el gobierno estatal a la universidad.

"Tenemos proyectado que se pague mañana ahorita, me comuniqué por mensaje con el secretario de finanzas del Estado, había un recurso ahí, lo del préstamo de los 100 millones, le comenté que para cuándo lo haría llegar él me comentó que estaba con el señor gobernador Rubén Rocha Moya y que si lo ocupo hoy, hoy mismo me lo van a enviar si me lo mandan hoy mañana pagamos el aguinaldo", indicó.