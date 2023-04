Rutas alternas evitan el congestionamiento vial en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Contrario a lo que se pensaba previo al arranque del tradicional desfile de la Semana Internacional de la Moto en Mazatlán, las diferentes vialidades de los alrededores del evento, no lucen congestionadas, pues algunos usuarios han optado por tomar rutas alternas para así evitar atascarse en el tráfico.

Un oficial de tránsito que se encontraba en la avenida Rotarismo, asegura que gran parte de los usuarios han optado por tomar otras rutas para no quedarse atorados en el tráfico en lo que concluye el evento.

"Pues muchos han preferido estacionarse si van a dar la vuelta, y otros han procurado irse por la Alameda, o la Gutiérrez Nájera, es depende a donde vayan, pero de momento en esta vialidad no hay novedades, solamente lo de todos los días, exceptuando que no hay paso por la ruta de la avenida del Mar," dijo el oficial de tránsito.

El agente también añade que hay otras rutas para las personas que desean acudir al primer cuadro de la ciudad, lo cual ha evitado que las rutas se congestionen.

"Las diferentes rutas ha hecho que no se congestione tanto el tráfico, a decir verdad yo creí que tendríamos más gente y que estarían pite y pite para pasar, pero no es así, no hay mucha actividad o más bien necedad, estos eventos se disfrutan desde la avenida, los autos siguen con normalidad, porque hay muchas rutas, ya sea para llegar al centro o la Zona Dorada, El Toreo, o cualquier otra parte de Mazatlán," añadió.

Entre las rutas alternas en las que más actividad había, eran en la Avenida Cruz Lizárraga, Avenida Gabriel Leyva, y Ejército Mexicano, siendo estas vialidades ocupadas por el transporte público que se veía obligado a abandonar camino, en especial los camiones de la ruta Gran Plaza o Camarón Sábalo.as rutas alternas evitan el congestionamiento de las vialidades en Mazatlán. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán