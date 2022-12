Rubén Rocha Moya reveló que la fiscalía está atendiendo el sistema del robo

Culiacán, Sin.- Este miércoles el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre qué calificación les pone al trabajo realizado por todos los alcaldes y alcaldesas de Sinaloa, después de qué el pasado lunes durante su conferencia semanera calificará y criticarán el funcionamiento de los miembros de su gabinete de gobierno.

El mandatario estatal respondió que él no puede meterse o ponerse a calificar a los presidentes y presidentas municipales de los 18 municipios del estado porque este es un tema que no le compete a él, porque fueron elegidos con base en las votaciones del pueblo, al igual que él y el ponerse a calificar las acciones desempeñadas serían una falta de respeto.

También expresó que la relación que tiene con los presidentes municipales y presidentas municipales de toda la entidad es muy buena.

“No, no con esa no me puedo meter yo porque ellos son autónomos, los presidentes municipales son elegidos por el pueblo igual que yo, entonces merecen mi respeto, no puedo, yo les faltaría el respeto si los evalúo“.

Al terminar, Rocha Moya señaló que apoyó a todos los ayuntamientos del Estado para que pudieran cerrar el año bien en temas de recursos económicos que les ayudaron en las cosas que les hacían falta.